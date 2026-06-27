Politika

"ŽELIMO DA POŠALJEMO PORUKU ZAJEDNIŠTVA": Ministarka Handanović na skupu "Srbija jedna porodica" (FOTO)

Танјуг

27. 06. 2026. u 17:56

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MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će građani na skupu "Srbija - moja porodica" čuti plan i program kako da Srbija bude bolje mesto za život, jer je to ono za šta se zalaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi Vlade, ističući da svi oni, na čelu sa predsednikom, rade za dobrobit Srbije.

ЖЕЛИМО ДА ПОШАЉЕМО ПОРУКУ ЗАЈЕДНИШТВА: Министарка Хандановић на скупу Србија једна породица (ФОТО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Želimo da pošaljemo poruku zajedništva, da predstavimo plan i program kako vidimo naredne godine za Srbiju, kako želimo da se Srbija razvija, kako da se nastavi da se gradi, kako da vodimo jedan dijalog u društvu i kako da ima što manje podela - rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Podsetila je da je zemlja prethodnih 18 meseci bila izložena spoljnim i unutrašnjim pritiscima.

- Došlo je vreme da se stane na put tome, ali ne u smislu da imamo svi ista mišljenja, nego da jednostavno razgovaramo, da razgovaramo o našim razlikama, da razgovaramo o tome kako da Srbija bude bolje mesto za život, za rad, za učenje, za sve ono što je neophodno našim ljudima da imaju bolji život. To je ono za šta se zalaže ova Vlada, za šta se zalaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić i za šta se zalažemo svi mi koji radimo u korist i za dobrobit naše zemlje - istakla je Đedović Handanović.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Navela da očekuje da će veliki broj ljudi danas predlažiti šta je ono što treba da se unapredi, da se poboljša.

- Tu smo da čujemo ljude i da budemo sa njima - poručila je Đedović Handanović koja zajedno sa građanima i sa kolegama iz svog ministarstva, ali i sa kolegama iz Geološkog zavoda, sa rudarima iz Resavice na raskrsnici ulica Kralja Milana i Kneza Miloša dočekuje, najveću do sada, srpsku zastavu nakon čega će se uputiti ka platou ispred Narodne skupštine u Beogradu gde će se održati skup "Srbija - moja porodica".

Najnovija dešavanja sa skupa "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE!

BONUS VIDEO: Ministarka Mesarović sa najvećom srpskom zastavom: Puna podrška politici Vučića

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