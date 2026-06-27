PRIZOR ODUZIMA DAH, NEMOGUĆE JU JE CELU SNIMITI: Srpsku trobojku nosi 2.500 ljudi, dugačka je 500 metara, a teška oko tonu (FOTO/VIDEO)
NAJVEĆA srpska trobojka koju nosi 2.500 ljudi krenula je kroz ulicu Kneza Miloša! Prizor oduzima dah, a koliko je velika srpska zastava govori činjenica da je celu ne možemo snimiti.
Impozantna trobojka dugačka je čak 500 metara, široka osam metara i zauzima površinu od oko 4.000 kvadratnih metara.
Da bi se dočarala njena veličina, dovoljno je reći da je površinom veća od više od 50 prosečnih stanova od po 70 kvadrata.
Zastava je toliko velika da je nosi oko 2.500 ljudi, dok njena težina dostiže oko jedne tone.
Kada bi se postavila uspravno, zastava bi bila viša od brojnih poznatih građevina.
Njena dužina od 500 metara daleko premašuje visinu Ajfelove kule, koja sa antenom dostiže 330 metara.
Građane koji nose zastavu predvodi ministar finansija i prvi potpredsednik vlade, Siniša Mali.
Preporučujemo
NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
27. 06. 2026. u 21:42
VELIČANSTVEN SNIMAK SKUPA "SRBIJA JEDNA PORODICA" (VIDEO)
27. 06. 2026. u 20:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)