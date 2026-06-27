PRIZOR ODUZIMA DAH, NEMOGUĆE JU JE CELU SNIMITI: Srpsku trobojku nosi 2.500 ljudi, dugačka je 500 metara, a teška oko tonu (FOTO/VIDEO)

NAJVEĆA srpska trobojka koju nosi 2.500 ljudi krenula je kroz ulicu Kneza Miloša! Prizor oduzima dah, a koliko je velika srpska zastava govori činjenica da je celu ne možemo snimiti.

Foto: I. Marinković

Impozantna trobojka dugačka je čak 500 metara, široka osam metara i zauzima površinu od oko 4.000 kvadratnih metara.

Foto: Novosti

Da bi se dočarala njena veličina, dovoljno je reći da je površinom veća od više od 50 prosečnih stanova od po 70 kvadrata.

Foto: Novosti

Zastava je toliko velika da je nosi oko 2.500 ljudi, dok njena težina dostiže oko jedne tone.

Foto: Printksrin

Kada bi se postavila uspravno, zastava bi bila viša od brojnih poznatih građevina.

Njena dužina od 500 metara daleko premašuje visinu Ajfelove kule, koja sa antenom dostiže 330 metara.

Foto: Novosti

Građane koji nose zastavu predvodi ministar finansija i prvi potpredsednik vlade, Siniša Mali.