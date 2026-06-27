Politika

PRIZOR ODUZIMA DAH, NEMOGUĆE JU JE CELU SNIMITI: Srpsku trobojku nosi 2.500 ljudi, dugačka je 500 metara, a teška oko tonu (FOTO/VIDEO)

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27. 06. 2026. u 16:58

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NAJVEĆA srpska trobojka koju nosi 2.500 ljudi krenula je kroz ulicu Kneza Miloša! Prizor oduzima dah, a koliko je velika srpska zastava govori činjenica da je celu ne možemo snimiti.

ПРИЗОР ОДУЗИМА ДАХ, НЕМОГУЋЕ ЈУ ЈЕ ЦЕЛУ СНИМИТИ: Српску тробојку носи 2.500 људи, дугачка је 500 метара, а тешка око тону (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: I. Marinković

Impozantna trobojka dugačka je čak 500 metara, široka osam metara i zauzima površinu od oko 4.000 kvadratnih metara.

Foto: Novosti

Da bi se dočarala njena veličina, dovoljno je reći da je površinom veća od više od 50 prosečnih stanova od po 70 kvadrata.

Foto: Novosti

Zastava je toliko velika da je nosi oko 2.500 ljudi, dok njena težina dostiže oko jedne tone.

Foto: Printksrin

Kada bi se postavila uspravno, zastava bi bila viša od brojnih poznatih građevina.

Foto: Foto: I. Marinković

POGLEDAJ GALERIJU

Njena dužina od 500 metara daleko premašuje visinu Ajfelove kule, koja sa antenom dostiže 330 metara.

Foto: Novosti

Građane koji nose zastavu predvodi ministar finansija i prvi potpredsednik vlade, Siniša Mali.

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