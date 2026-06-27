ANA BRNABIĆ ZA "NOVOSTI": Ovo je pravi slogan Srbija jedna porodica, ne želimo više ni teror, ni podele, ni mržnju

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić sa skupa Srbija jedna porodica govori za "Novosti".

N. Skenderija

*Koliko je važno što smo dali građanim da se oni sami izjasne šta je njima prioritet a vi ćete to svakako poštovati?

-Da vam kažem znate koliko je to važno predsedniku Vučiću? Toliko da je on te poruke, taj plan je on sam pisao, on je seo i razmišljao, on je lično razmišlao, nije pustio tim ljudi ili nekog drugog da to piše toliko mu je važno. Tako da želim da kažem ljudima da obrate pažnju na te prioritete, i da zaista kažu šta su njihovih pet prioriteta, a mogu i da upišu ako imaju nešto što je njima još važnije i ja mogu da garantujem da će, znajući Aleksandra, on to sam analizirati, da će sam praviti plan, plan koji ćemo izneti pred izbore. Plan za jednu buduću vladu. Hvala ljudima što su došli, da nedužim. Hvala im što su došli, predivan, najbolji narod na svetu.

*Da li ste vi ubacili u kutiju svoje prioritete?

-Nisam stigla, taman sam izašla da vidim kakva je atmosfera, koliko ima ljudi i odmah smo krenuli da pričamo, tako da nisam još stigla.

*Šta ćete zaokružiti?

- Saću da vidim, mada ja sam tu da slušam narod, kao predsednica Narodne skupštine i kao jedna od potpredsednika SNS, ja sam tu da slušam narod, to je moj primarni zadatak.

*Ono što smo videli kada smo došli ovde je da se svi ponašaju kao porodica?

-Jeste, apsolutno, takva je atmosfera, to je pravi slogan ovog skuša Srbija jedna porodica, to je ta atmosfera, ta ljubav, međusobna solidarnost, to je ta emocija, da ne želimo više ni teror, ni podele, ni mržnju, da želimo da Srbija raste, da bude pobednička zemlja. Da ne želimo više da nam napadaju predsednika, da mu napadaju porodicu, da ne želimo da pričaju da je nečovek, monstrum, da želimo da imamo opet politički život gde postoje neke crvene linije... Sve te stvari su bitne ovim ljudima.

*Ovim ljudima nije bitna toplota, da budu ispod klime, već da pošalju neku sliku. Kakva je ta slika?

-Najlepša. Jedinstvene Srvije, pristojne Srbije, većinske Srbije. Hvala mnogo našem narodu.