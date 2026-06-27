SKANDAL: Aktivista Miroslav Filipović želi smrt penzionerima koji su na skupu "Srbija jedna porodica"

AKTIVISTA iz LO Miroslav Filipović, oglasio se povodom današnjeg skupa "Srbija jedna porodica" priželjkujući smrt penzionera.

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- Mesec, dva, tri, prelepa vest. Zašto? U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi ne postoji šansa da ne umre 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50, ne može im pomoći. U onolikoj gužvetini bez vazduha, bez kiseonika, u onoj omori mora da umre, a to je dobra vest za nas koji smo protiv ove vlasti, jer to je 10-20 glasova manje za njega - rekao je Filipović.