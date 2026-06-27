Politika

"KAD SRBIJA POBEĐUJE SRBI NA KiM IMAJU BUDUĆNOST": Petković i predstavnici Srpske liste došli da podrže predsednika Vučića

Танјуг

27. 06. 2026. u 16:24

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VIŠE hiljada Srba iz svih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji krenulo je od Palate Srbija ka Domu Narodne Skupštine Srbije, gde se danas održava skup "Srbija jedna porodica".

КАД СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ СРБИ НА КиМ ИМАЈУ БУДУЋНОСТ: Петковић и представници Српске листе дошли да подрже председника Вучића

Foto: Novosti

Oni će do Skupštine stići preko Brankovog mosta.

Na čelu kolone nose transparent "Kad Srbija pobeđuje Srbi na KiM imaju budućnost", kao i zastave Srbije.

Sa Srbima koji su stugli sa KiM su direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i predstavnici Srske liste Igor Simić i Dalibor Jevtić.

Glavni program na skupu "Srbija jedna porodica" počinje u 18 časova, kada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na skup pristiže veliki broj građana iz cele Srbije, a sve detalje o skupu možete čitati klikom OVDE!

BONUS VIDEO: PRELEPE SCENE U BEOGRADU: Mladi u autobusu sa zastavom Srbije poručuju da „Srbija pobeđuje“

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