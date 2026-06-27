"KAD SRBIJA POBEĐUJE SRBI NA KiM IMAJU BUDUĆNOST": Petković i predstavnici Srpske liste došli da podrže predsednika Vučića
VIŠE hiljada Srba iz svih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji krenulo je od Palate Srbija ka Domu Narodne Skupštine Srbije, gde se danas održava skup "Srbija jedna porodica".
Oni će do Skupštine stići preko Brankovog mosta.
Na čelu kolone nose transparent "Kad Srbija pobeđuje Srbi na KiM imaju budućnost", kao i zastave Srbije.
Sa Srbima koji su stugli sa KiM su direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i predstavnici Srske liste Igor Simić i Dalibor Jevtić.
Glavni program na skupu "Srbija jedna porodica" počinje u 18 časova, kada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Na skup pristiže veliki broj građana iz cele Srbije, a sve detalje o skupu možete čitati klikom OVDE!
BONUS VIDEO: PRELEPE SCENE U BEOGRADU: Mladi u autobusu sa zastavom Srbije poručuju da „Srbija pobeđuje“
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