Politika

NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 16:23

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MINISTAR finansija Siniša Mali pridružio se građanima danas u nošenju trobojke.

НАЈПОНОСНИЈИ НА НАШУ СРБИЈУ: Министар Мали са народом носи највећу заставу (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Najveća trobojka ikad danas u Beogradu, a kao što vidite građanima se pridružio i ministar.

On je za Novosti rekao da je danas najponosniji na Srbiju.

- Ova zastava ima skoro tonu - rekao je Mali. - Očekujem danas da se danas pojavi veliki broj ljudi i da pokažu šta žele, a to je da Srbija nastavi da radi, da raste, da se razvija, da nam rastu plate i penzije. Drugi su hteli da nas podele, a mi ovde danas ne želimo to da dozvalimo. Ovo je prava slika Srbije koja pobeđuje. 

Синиша Мали носи тробојкуFoto: ФОТО: Novosti

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