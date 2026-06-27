SVEČANA VIDOVDANSKA AKADEMIJA ODRŽANA U GRAČANICI Petković: Srbija uz svoj narod na KiM

SVEČANA Vidovdanska akademija povodom predstojećeg praznika održana je u Gračanici u prisustvu velikog broja građana, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u pismu je poručio građanima da srpski narod Lazarev zavet i slava drugih palih kosovskih junaka obavezuju da više nego ikada čuvaju jedinstvo i slogu i dodao da je država Srbija uvek uz svoj narod na KiM.

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Svečanoj akademiji u velikoj sali Doma kulture Gračanica pored velikog broja građana, prisustvovali su i predstavnici lokalnih samouprava, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i gosti iz centralne Srbije i regiona. Zamenica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušica Nikolić pročitala je pismo direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, jer je njemu zabranjen ulaz u tu srpsku pokrajinu.

- Iako i dalje imam zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju, osećam punu prisutnost i duhovnu radost sa svima vama, braćo i sestre. Na našem vekovnom ognjištu, na Kosovu i Metohiji. Danas je dan kad nas Lazarev zavet, slava i naših palih kosovskih junaka, obavezuju da više nego ikada čuvamo naše jedinstvo i slogu. Kolika je moć i značaj Vidovdana znaju i oni koji nam nisu naklonjeni i ne žele da Srbi budu vitalna i pobedonosna snaga na Kosovu i Metohiji. Nije slučajno to što se prava Srba na Kosovu i Metohiji najbezočnije gaze u vreme ovog praznika, jer veruju da naš narod treba poniziti onda kada je najponosniji - ističe se u pismu Petkovića.

U pismu se dodaje da je država Srbija uvek uz svoj narod na Kosovu i Metohiji.

- Ne zabranjuju samo srpske trobojke, zabranjuju sam pomen Vidovdana, gazeći naše najsvetije simbole i tekovine, pokušavajući da jednom neuništivom kolektivu otmu sećanje i dušu. Drska je i sama pomisao da slobodarski i ponosni srpski narod može dopustiti da mu bude oduzeto ono što ga narodom čini. Mogu da pokušavaju, ali sve im je uzalud, jer naš narod se i seća svoje prošlosti, ali ima i jasno usmerenje ka sopstvenoj budućnosti. Sav srpski narod i država Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jesu i biće uvek uz vas i ispred vas u naporima i radu za bolju i mirniju budućnost - navodi se u pismu Petkovića.

Gračanički paroh Darko Marinković u ime Eparhije raško-prizrenske Srpske pravoslavne crkve poručio je da Srbi kao narod nose svetorodnu lozu Nemanjića i da im je iz te loze ostao jedan zavet – zavet Svetog Save.

- Po tom zavetu mi smo naučili kako da živimo da bi došli do Carstva nebeskoga, da bi bili u prisutnosti Božijoj, da bi se našli u naručju Hristovome, da bi imali Božije poverenje. A imamo i zavet Svetoga kneza Lazara i ostalih svetih mučenika i novomučenika srpskih. Zavet po kome smo naučili kako treba da se umre da bi se zaslužilo to Carstvo Božije - istakao je Marinković.

Naglasio je da mi i danas idemo putem Svetog kneza Lazara i i živimo njegov zavet. "Odbranio je Sveti knez Lazar veliku svetinju. I od tada do dana današnjega mi idemo tim opredeljenjem i nadom da ćemo zaslužiti Carstvo nebesko, Carstvo Božije. Jeste teško, mučimo se, zlopatimo se, ali to je taj put. To je to opredeljenje. Niko nije rekao da će biti lako, niko nije rekao da ćemo, samo dobiti Boga za saveznika, morali smo nešto i da ponudimo, morali smo nešto i da damo. I dali smo, i dajemo i dan-danas, draga braćo i sestre. Svi smo svedoci vremena u kom živimo i kroz šta prolazimo. E, to je taj svetolazarevski zavet", kazao je gračanički paroh.

Predsednik opštine Gračanica Novak Živić istako je da Kosovska bitka za Srbe nije davno završeno poglavlje niti je požutela stranica u udžbenicima.

- Ona živi u svakom našem danu, u svakom zvonu našeg manastira, u svakom domu koji je opstao i u svakom čoveku koji je odlučio da ostane. Naši preci nisu birali lakši put, već su birali put časti. Pod okupacijama, progonima i stradanjima, nisu napuštali svoja ognjišta. Sačuvali su nam ove svetinje i ovu zemlju, a na nama je da budemo dostojni njihove žrtve. I danas se vodi bitka. Nema topova i rovova, ali ima daleko podmuklijeg oružja. Pokušavaju da nam otmu pamćenje, da nam prisvoje svetinje, da nam izbrišu tragove našeg postojanja i da nas ubede da ovde nemamo pravo ni na prošlost, ni na budućnost - istakao je Živić.

On je naglasio da Srbi ne traže mnogo, već samo pravo da žive u miru, da čuvaju svoje crkve, svoje grobove, svoja imena i svoje dostojanstvo i pozvao je na slogu, da "ostanemo jedni uz druge i ne dozvolimo da nas bilo ko ubedi da smo suvišni na svojoj zemlji".

- Danas, na Vidovdan okupljamo se da bismo potvrdili zavet da ćemo čuvati ono što su nam preci ostavili, da ćemo ga predati pokolenjima posle nas. Jer Kosovo je naše onoliko koliko smo mi složni, istrajni i prisutni. I zato, sa ovog svetog mesta poručujem: dok god u Gračanici zvone zvona, dok god gori srpsko kandilo u našim domovima i manastirima, dok god ima naroda koji se ne odriče svog imena, svoje vere i svojih predaka – biće i Vidovdana. Biće i Srba na ovim prostorima i biće i Srbije - poručio je Živić.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji kazao da mu je velika čast što je danas u Gračanici, a za Kosovo i Metohiju rekao je da je to kolevka naše duhovnosti i identiteta.

- Ovde su temelji naše kulture i pravoslavne vere. Zato Kosovo i Metohija nisu samo prostor, oni su deo duše svakog Srbina, ma gde živeo. Iz Trebinja vam donosimo jednu jednostavnu, ali iskrenu poruku: niste sami. Republika Srpska je uz svoj narod na Kosovu i Metohiji. Hercegovina je uz vas, Trebinje je uz vas. Kao što smo bili juče, tako smo danas i tako ćemo biti i sutra - poručio je Ćurić.

Obraćajući se prisutnima predsednik Privremenog organa SG Priština Dejan Miladinović kazao je da za Srbe na Kosovu i Metohiji borba nikad nije prestala.

- Ona traje vekovima, traje i danas. Živimo u teškim vremenima, pritisci su veliki, a neizvesnost svakodnevna. Ali dok stojim ovde pred vama, ne želim da govorim samo o mukama, želim da govorim o našoj rešenosti da ostanemo. Naš opstanak na ovim prostorima je naša najveća pobeda. Svaka kuća koju sačuvamo, svako dete koje ovde raste i svaka sveća koju upalimo u našim svetinjama jeste naš vidovdanski zavet i dokaz da je država Srbija ovde prisutna - istakao je Miladinović.

On je naglasio da je pred nama vreme koje traži veliku odgovornost i jedino što danas ne smemo da dozvolimo, jesu podele među nama.

- Moramo biti složni, mudri, jedinstveni i čvrsto budemo uz našu državu Srbiju, jer ona je naš jedini i najsigurniji oslonac - poručio je Miladinović.

Kako navodi Radio Televiziji Gračanica, svečanu Akademiju pratio je i bogat kulturni program koji su upriličili članovi Ansambla "Venac", a predstavnicima institucija i zaslužnim građanima dodeljene su zahvalnice.

(Tanjug)