Politika

PRELEPE SCENE U BEOGRADU: Mladi u autobusu sa zastavom Srbije poručuju da „Srbija pobeđuje“

V.N.

27. 06. 2026. u 15:08

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VELIKI broj građana Srbije stiže u Beograd kako bi uzeo učešće na velikom narodnom skupu ispred Skupštine i pružio podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Atmosferu na ulicama Beograda dodatno je podgrejao specijalno brendirani otvoreni autobus. Na njemu dominiraju motivi nacionalne zastave i jasna poruka „Srbija pobeđuje“.

ПРЕЛЕПЕ СЦЕНЕ У БЕОГРАДУ: Млади у аутобусу са заставом Србије поручују да „Србија побеђује“

Foto: Novosti

Sa gornje platforme vozila, grupa mladih ljudi u majicama sa natpisom "Srbija pobeđuje" pozdravlja okupljene građane, šireći pozitivnu energiju.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Prolaznici i učesnici skupa koji se kreću ka platou ispred Skupštine sa oduševljenjem su dočekali ovaj prizor, fotografišući autobus i pozdravljajući omladinu koja simbolizuje budućnost i energiju ove velike narodne manifestacije.

Foto: Novosti


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