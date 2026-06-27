PRELEPE SCENE U BEOGRADU: Mladi u autobusu sa zastavom Srbije poručuju da „Srbija pobeđuje“
VELIKI broj građana Srbije stiže u Beograd kako bi uzeo učešće na velikom narodnom skupu ispred Skupštine i pružio podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Atmosferu na ulicama Beograda dodatno je podgrejao specijalno brendirani otvoreni autobus. Na njemu dominiraju motivi nacionalne zastave i jasna poruka „Srbija pobeđuje“.
Sa gornje platforme vozila, grupa mladih ljudi u majicama sa natpisom "Srbija pobeđuje" pozdravlja okupljene građane, šireći pozitivnu energiju.
Prolaznici i učesnici skupa koji se kreću ka platou ispred Skupštine sa oduševljenjem su dočekali ovaj prizor, fotografišući autobus i pozdravljajući omladinu koja simbolizuje budućnost i energiju ove velike narodne manifestacije.
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