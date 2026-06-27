Politika

OVO JE 15 TEMA O KOJIMA ĆE SE GRAĐANI IZJAŠNJAVATI: Mogu da izaberu pet prioritetnih, pogledajte glasački listić (FOTO)

Новости онлине

27. 06. 2026. u 15:06

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Na skupu "Srbija - moja porodica" koji se danas održava na platou ispred Narodne skupštine Srbije imaju priliku da na glasačkim listićima koje dobiju zaokruže pet od 15 ponuđenih oblasti koje su im prioritetne, ali i da iskažu svoja zapažanja i ukažu na probleme koji nisu među ponuđenim temama.

ОВО ЈЕ 15 ТЕМА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ГРАЂАНИ ИЗЈАШЊАВАТИ: Могу да изаберу пет приоритетних, погледајте гласачки листић (ФОТО)

Foto: Novosti

Na listiću je kao prva tema navedena veća briga o ljudima, a pod brojem 2 očuvanje mira i stabilnosti, kao i nezavisnost države u donošenju odluka.

Pod brojem tri je borba za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, pod brojem četiri poboljšanje usluga u zdravstvu, zatim bolje obrazovanje za decu i mlade i veća konkurentnost između visokoobrazovnih institucija.

Građani će moći da zaokruže pod brojem šest kao prioritetno evropski put Srbije, pod sedam nastavak unapređenja putne, železničke i avio mreže, pod brojem osam efikasniji i pravedniji tužilački sistem, snažnu borbu protiv korupcije i kriminala, a pod devet dalje unapređenje ekonomije i povećanje životnog standarda.

Foto: Novosti

Pod brojem 10 je rast penzija, pod brojem 11 smanjenje cena lekova, pod brojem 12 je energetska sigurnost, 13 veće ulaganje u poljoprivredu, 14 veće ulaganje u kulturu, a pod brojm 15 značajnije investicije u zaštitu životne sredine.

Na poleđini listića je  prazan prostor gde građani mogu da iznesu svoje primedbe, zapažanja i probleme koji nisu na listi, a koje bi želeli da država reši.

Glavni program skupa "Srbija jedna porodica" počinje u 18 časova, a na skup je krenuo i veliki broj garađana iz unutrašnjosti Srbije.

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