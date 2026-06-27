"OVO JE TOR, ONI SU STOKA" Blokaderski mediji brutalno vređaju većinsku Srbiju! Krug dvojke zakukao jer mora 100 metara više da prošeta
BLOKADERSKI mediji "pronašli" su par građana koji su govorili najgore stvari za građane koji se danas okupljaju ispred Skupštine, za onu većinsku i pristojnu Srbiju.
Blokaderska N1 je odmah prenela "žalbe" "elite" na to šta se danas dešava u Beogradu, a "espreso brigade" iz kruga dvojke su odmah zakukale, poput jedne "gospođe" koja je ljude koji su se okupili nazvala torom.
Drugoj pak sagovornici smeta što mora malo dalje da baci smeće, a trećoj što kucu ne može da šeta slobodno, jer joj se ne dopada kulturno-umetnički program.
Jedna od njih navela je da joj je jedan šator, odnosno štand gde se govori o blokaderskom teroru "morbidan", iako je ovde najmorbidnije što ova "elita" jedan dan ne može da izdrži da prošeta više od 100 metara, ali dve godine blokade Srbije su im sasvim u redu.
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