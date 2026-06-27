Politika

VELIKI INTERES GRAĐANA: Svi žele da iskažu mišljenje o važnim temama koje treba da se reše, popunjavaju se "glasački listići" (FOTO/VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 14:29

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GRAĐANI Srbije, od ranog jutra dolaze na trg Nikole Pašića i na plato ispred Skupštine Srbije gde uživaju u raznim sadržajima koji su organizovani povodom skupa "Srbija jedna porodica" Važna stavka cele priče jesu i "glasačke kutije" koje je pre par dana najavio predsednik.

ВЕЛИКИ ИНТЕРЕС ГРАЂАНА: Сви желе да искажу мишљење о важним темама које треба да се реше, попуњавају се гласачки листићи (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Naime, nije reč o pravom glasačkom listiću, već papiru na kome je navedeno 15 važnih tema. Svi građani koji danas dođu imaju priliku da zaokruže 5 važnih, koje po njima zaslužuju više pažnje i trebalo bi da budu što pre relaizovane.

Kako se može videti na snimku sa lica mesta, interes građana za ovo je veliki, i sve generacije su odlučile da iskažu svoj stav.

Kako je predsednik ranije saopštio među tetamama su veće plate i penzije, pitanje Kosova i Mehoije, poboljšanje zdravstva i obrazovanja, smanjenje cena lekova, energetska sigurnost i druge.

Foto: Фото: Новости

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Sva aktuelna dešavanja o skupu "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE!

BONUS VIDEO: ZAHVALNOST PREDSEDNIKU VUČIĆU: Kraljevčanke pripremile posluženje za sve građane na skupu

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