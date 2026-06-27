Politika

VUČIĆ SUTRA NA PRIKAZU NOVIH SREDSTAVA VOJSKE SRBIJE U BATAJNICI: Uslediće gađanje na Pasuljanskim livadama

V.N.

27. 06. 2026. u 14:18

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici

ВУЧИЋ СУТРА НА ПРИКАЗУ НОВИХ СРЕДСТАВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У БАТАЈНИЦИ: Уследиће гађање на Пасуљанским ливадама

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon obilaska vojnog aerodroma "Pukovnik - pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, planirana je realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici biće održan u 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade" počeće u 12.00 časova.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".

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