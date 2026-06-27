Politika

NEMA BOLJEG PREDSEDNIKA OD VUČIĆA: Reči Kraljevčanke odjekuju celim regionom

V.N.

27. 06. 2026. u 13:15

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VELIČANSTVENI skup podrške ispred Skupštine u Beogradu okupio je građane iz svih delova Srbije, a emotivna poruka jedne Kraljevčanke, koja je poručila da „Srbija pobeđuje” i da je predsednik Aleksandar Vučić zaslužan za sve uspehe zemlje, brzo je postala viralna.

НЕМА БОЉЕГ ПРЕДСЕДНИКА ОД ВУЧИЋА: Речи Краљевчанке одјекују целим регионом

FOTO: Novosti

- Došli smo upravo iz Kraljeva, gde je predsednik nas sinoć posetio, i to direktno iz Oplenića. Došli smo i danas da mu damo podršku, Srbija pobeđuje, naravno. On je za sve ovo zaslužan i ovakvog predsednika nema niko - rekla je za "Novosti" građanka koja je danas došla u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.

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