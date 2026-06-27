Politika

ŽENE PODRŽAVAJU VUČIĆA JER OSEĆAJU SIGURNOST: Kruševljanka oduševila izjavom na skupu "Srbija jedna porodica" (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 11:50

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EKIPE "Novosti" nalaze se na skupu "Srbija jedna porodica" a veliki broj građana krenuo je već da se okuplja.

ЖЕНЕ ПОДРЖАВАЈУ ВУЧИЋА ЈЕР ОСЕЋАЈУ СИГУРНОСТ: Крушевљанка одушевила изјавом на скупу Србија једна породица (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Dolazim iz Kruševca, carskog grada. Podržavamo predsednika Vučića jer želimo mir i stabilnost. Kruševac je danas grad koji napreduje, grad mladih, grad budućnosti. Nije tajna da veliki broj žena podržava Vučića baš iz tog razloga što osećamo sigurnost zbog onoga što on radi - rekla nam je ova Kruševljanka. 

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