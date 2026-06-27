DOŠLI SMO DA PODRŽIMO PREDSEDNIKA: "Novosti" sa građanima na skupu Srbija jedna porodica (VIDEO)

VELIKA podrška predsedniku Vučiću uoči skupa u Beogradu stigla je i iz Sremske Mitrovice.

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- Mi smo iz Opštine Sremska Mitrovica, ima nas sa svih strana i došli smo da podržimo predsednika. - rekla je sagovornica za "Novosti".

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Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.