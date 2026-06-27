Politika

VUČIĆ JE URADIO ONO ŠTO ONI NISU ZA 70 GODINA: Čovek iz Kruševca na skupu "Srbija jedna porodica" (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 11:45

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EKIPE "Novosti" nalaze se na skupu "Srbija jedna porodica" a veliki broj građana krenuo je već da se okuplja.

ВУЧИЋ ЈЕ УРАДИО ОНО ШТО ОНИ НИСУ ЗА 70 ГОДИНА: Човек из Крушевца на скупу Србија једна породица (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Jedan građanin Kruševca ispričao nam je zbog čega je došao na skup:

- Ovde smo da damo podršku da damo podršku predsedniku VUčiću za sve što je uradio za našu Srbiju. Za vreme njegove vlasti je urađeno dosta, mnogo. On je za 14 godina uradio ono što oni nisu za 70 godina. Ovde sam sa suprugom i bratom. Iako nisam član SNS, došao sam da podržim Vučića zbog toga što je sve uradio. Sad imamo autoputeve bolje nego na Zapadu. Pre neki dan sam se vratio iz Nemačke i Švedske, bolje imamo puteve nego oni. 

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