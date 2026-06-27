"NAKON OVOG SKUPA OČEKUJEM DA ĆE NAM BITI BOLJE": Velika podrška presedniku Vučiću iz Zapadne Srbije (VIDEO)

VELIKA podržška predsedinku Vučićiću uoči skupa u Beogradu stigla je i iz Zapadne Srbije.

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- Očekujemo dosta ljudi i govor predsednika. Dolazim iz Zapadne Srbije i posle ovog skupa očekujem da nam bude bolje. Kada je program u pitanju najzanimljivije će nam biti za robote - istakao je sagovornik za "Novosti".

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Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.