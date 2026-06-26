PETKOVIĆ ZA NOVOSTI: Dok je Vučićeve politike mira, stabilnosti i razvoja zemlje, politika blokadera mržnje i laži nema šanse

DIREKTOR Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, prisustvovao je skuplu u Oplanićima gde su, pored ostalih, Srbi sa KiM dočekali predsednika Aleksandra Vučića.

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Povodom otvaranja deonice auto-puta Moravskog koridora, Petković je rekao da je danas veliki dan za Srbiju.

- Danas je veliki i važan dan, ne samo za srpski naroda sa Kosova i Metohije, njih 350 koji su iz centralnog Kosova, Pomoravlja i severa Kosova i Metohije, došli da podrže politiku predsednika Aleksandra Vučića, ovde u Oplanićima, nego i za celu Srbiju, zato što svaka deonica auto-puta koja se otvori znači da Srbija ide napred. Da se Srbija gradi i razvija. Ovom deonicom auto-puta Moravskog Koridora i s druge strane auto-puta Miloš Veliki, sad se povezuje Čačak sa Kraljevom, to je značajna i važna vest, na kraju krajeva, i za sve Srbe koji idu dalje put Kosovska Mitrovice - kazao je Petković za "Novosti".

On je dodao da naš narod koji je ovde došao sutra nastavlja put Beograda.

- Narod koji je ovde došao sutra ide u Beograd, da na svenarodnom skupu u Beogradu podrži politiku predsednika Vučića, politiku razvoja zemlje. Da nastavimo da podižemo plate, penzije i otvaramo nova radna mesta, nove fabrike. Naša politika ima program. Taj program će sutra biti iznet i pred sve građane Srbije. I to uoči Vidovdana, najvećeg srpskog, svenacionalnog praznika koji nas okuplja. Sutra će biti najveća zastava, srpska trobojka koja simbolizuje sve ono što je Srbin i što se nalazi u duši i biću srpskom. Sve su to važni trenuci za sve nas. S druge strane, biće prikazani i roboti što simbolizuje u kom pravcu Srbija ide, kakva je naša budućnost. Ne samo da je reč o reindustrijalizaciji, nego govorimo i o robotici, veštačkoj inteligenciji, jer želimo da u tom smislu budemo prvi u Evropi. Da uhvatimo i taj voz industrijske revolucije. Postoje mnoga važna pitanja, a pokretač svega toga je predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Petković.

Povodom blokaderskih laži i afera "zvučni top" i "Sarajevo safari", Petković je rekao da smo poslednjih 18 meseci "svi bili svedoci da su blokaderi pokušali da uruše državu Srbiju, da uruše institucije, da udare na ustavni poredak zemlje, ali pristojna Srbija je pobedila".

- Građani Srbije koji su za mir i razvoj zemlje su pobedili. Oni hoće ne mržnju, ne napade, ne nasilje, nego razvoj i bolju budućnost za svoju decu. To upravo nudi predsednika Aleksandar Vučić. Na kraju istina uvek dođe na videlo. Politika blokadera pored mržnje jeste i laž. Laž koja je sustizala drugu laž. Napadi na predsednika, na njegovu porodicu. Sve je išlo u pravcu da se predstavi da predsednik nije čovek. Da predsednik nije neko ko brine o narodu, pa da se zaborave rezultati. Svi, dakle, brojevi, i kada je reč o novim km auto-puteva, brzih pruga i svega što je uradio predsednik Vučić. Nisu uspeli u tome zato što predsednik brine o svim građanima Republike Srbije i njegov rad je rezultat svega što čini i što je činio za naš narod. To je sve vidljivo, kao što je vidljivo i otvaranje ove deonice auto-puta. Ta bezočna laž o zvučnopm topu, gde smo videli i saznali, a Tužilaštvo nam je reklo da je pripremano unapred, znači skoro dva meseca pre 15. marta sve sa ciljem da se destabilizuje zemlja je pokazatelj da je bila reč o praljvoj obojenoj revoluciji. Ali ta obojena revolucija im je propala. Propala je politika nasilja. Videli ste da je, sa druge strane, Aljbin Kurti na Kosovu i Metohiji, u svakom mestu i svakom trenutku podržavao te blokadere želeći nasilje i urušavanje naše zemlje. Ali, kao što rekoh, politika mira, stabilnosti i razvoja zemlje je pobedila. To osećaju Srbi sa KiM i zato su uz predsednika Vučića - zaključio je Petković.