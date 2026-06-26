SRBIJI NA PONOS OSTALIMA NA SRAMOTU: Sutra veliki skup Srpske Napredne Stranke pod sloganom "Srbija jedna porodica"

U BEOGRADU će se 27. juna ove godine, ispred Skupštine Srbije, održati skup Srpske Napredne Stranke pod sloganom "Srbija jedna porodica".

Foto: Printscreen

Predviđen je bogat celodneveni program koji će biti zanimljiv za sve uzraste, a i za porodice sa decom.

Hiljade ljudi već dan ranije krenulo je skoro iz svih mesta Srbije, pešice ka Beogradu, burno pozdravljeni od meštana iz sredina kroz koje prolaze. Nadmašiće ovaj skup stranačku pripadnost i neće biti važno ko ga organizuje, jer će okupiuti građane kojima je Srbija u srcu.

Kuriozitet ovog događaja je štampani list sa deset tema od kojih svaka može biti od životnog značaja za bilo kog građanina Srbije. Posetioci bi trebalo da zaokruže pet tema koje su po njihovom mišljenju značajne za Srbiju, pa i za njih same i da time skrenu pažnju gde treba vlast da se fokusira sada i u budućnosti.

Ti listići ubacivaće se u posebne kutije, a na poleđini će građani moći da upišu svojom rukom sve svoje sugestije, ili kritike prema vlasti. Odštampano je više od 60.000 listića i sigurno će vlast da povede računa o tome kako su se građani izjasnili.

Ovakav oblik neposredne demokratije u slobodi izražavanja retko da je ikad igde primenjen.

Predveče građanima će se obratiti Predsednik Aleksandar Vučić, koji neće imati potrebe da puno govori o onome što je urađeno u Srbiji, jer to svi dobronamerni građani Srbije vide.

Biće interesantno sa kakvim planovima za budućnost će Predsednik Republike da izađe pred građane, a to svi sa pažnjom očekuju.

Nekako usput, dan ranije, u kasno popodne, Aleksandar Vučić pustio je u promet deo Moravskog koridora u dužini od oko 29 km, od Čačka do Kraljeva. Otvaranjem ove deonice Čačak i Kraljevo biće neuporedivo bolje povezani kao i celokupna Raška oblast sa izlaskom na nacionalnu mrežu auto-puteva.

Biće interesantan sutrašnji 27. juni u Beogradu, u kome će se, posle više od godinu i po dana ćutanja moći videti prava Srbija, jer ako su se blokaderi teroristi i svi ostali strani plaćenici osetili važnim i pomislili da su uspešni, to je samo zato što je do sada većinska pristojna rodoljubiva Srbija ćutala.

A sada vrhunac studentsko blokaderskog licemerja i mora se reći političke perverzije. Studenti u blokadi, ko god oni bili, zakazali su na Vidovdan svoj veliki skup u Kraljevu pod parolom "Sve se vidi na Vidovdan!".

Naveli su da imaju podršku svih univerziteta u Srbiji za ovaj skup, a znamo kako se ta podrška daje.

Verovatno su čekali da Predsednik Republike otvori deo auto-puta Čačak-Kraljevo pa da mogu gospodski da se dovezu. Da studentsko blokaderskom licemerju nema kraja pokazuje mesto održavanja ovog skupa,Trg Ratnika, kao i tema, a to je Kosovo i Metohija. Namera im je, a to ćemo svi videti na Vidovdan, da optuže vlast u Srbiji kao krivca za proterane Srbe sa Kosova.

A pre nedelju dana, na njihovom neuspelom skupu u Novom Sadu, jedan od organizatora, student, izjavio je pred kamerom televizije N1, da su Srbiji ruke krvave od Novog Sada, Vukovara, Srebrenice, Dubrovnika, pa do Kosova.

Lideri blokadera terorista i njihovi ideolozi rado su viđeni u Prištini, na sastancima sa takozvanom Prištinskom vlašću.

Napadali su ovi studenti našu pravoslavnu crkvu, zviždali i vređali njene velikodostojnike, i zviždali vojsci Srbije na vojnoj paradi u Beogradu.

I sada bi oni na Vidovdan, kada ne sme da se istakne srpska zastava na Gazimestanu, jer okupatorska vojska odmah hapsi, u Kraljevu, gde je sa okolinom svaki drugi rezervista bio 1999.godine na Kosovu, pa još na Trgu Ratnika da probaju da lažu građane.

Imaćemo u dva dana skup podrške Srbiji i skup nečega što teško može srpski stomak da svari.

Studenti blokaderi, finansirani i obučavani od Hrvatske pa na dalje, izneće svoj program za rešavanje kosovskog pitanja. Što bi rekle babe "Zemljo otvori se!"

U isto vreme na Vidovdan održaće se vojna vežba sa bojevim gađanjem, gde će biti prikazano najmodernije naoružanje naše vojske, koje do sad nije bilo prikazivano.

Prisutni će biti pored Predsednika Republike i našeg političkog i vojnog vrha, svi vojni atašei akreditovani u Srbiji, kao i mnoge druge delegacije.

Na neka od oruđa koje će biti prikazana i te kako su reagovali finansijeri blokadera prevashodno iz Hrvatske, a da ne pominjemo njima dragu Prištinsku vlast.

Imaće građani Srbije u dva dana sve da vide kao na tacni, znaju šta je urađeno, i dobro će da čuju šta ko planira na dalje, za pametnog dosta.

BONUS VIDEO:

Vučić otvorio deonicu Moravskog koridora Adrani-Preljina