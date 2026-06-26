Politika

POKAŽIMO DOSTOJANSTVENO LICE PRISTOJNE I ODGOVORNE SRBIJE: Odjeknula poruka uoči skupa “Srbija jedna porodica”!

В.Н.

26. 06. 2026. u 19:21

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GRAĐANI su pozvani da zajedno sa porodicama i prijateljima pokažu jedinstvo, odgovornost i veru u budućnost Srbije

ПОКАЖИМО ДОСТОЈАНСТВЕНО ЛИЦЕ ПРИСТОЈНЕ И ОДГОВОРНЕ СРБИЈЕ: Одјекнула порука уочи скупа “Србија једна породица”!

Foto: Printskrin/24 Sedam

Svakodnevno slušamo buku i uvrede, ali Srbija bira nešto drugo. Bira mir umesto nasilja, zajedništvo umesto podela i rad kao jedini put ka sigurnijoj i uspešnijoj budućnosti.

U vremenu brojnih izazova, najvažnije je sačuvati stabilnost i nastaviti da gradimo društvo u kojem svaki čovek ima priliku za napredak, a svaka porodica sigurnost i perspektivu. Upravo zato poruka koja se šalje pred veliki skup „Srbija jedna porodica“ jeste poruka jedinstva, odgovornosti i vere u sopstvenu zemlju.

U subotu, 27. juna, od 18 časova, građani će imati priliku da zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama pokažu dostojanstveno lice pristojne Srbije – Srbije koja gleda u budućnost, koja veruje u rad i koja ne pristaje na sukobe i mržnju.

Okupljanje će biti prilika da se još jednom potvrdi da su mir, stabilnost i napredak vrednosti oko kojih se okuplja najveći deo društva i da upravo na njima treba graditi godine koje dolaze.

Srbija pobeđuje kada je jedinstvena, kada veruje u sebe i kada kao jedna velika porodica čuva ono što je najvažnije – mir, dostojanstvo i budućnost svoje dece.

Vidmo se!

Srbija pobeđuje!

(24 Sedam)

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