SRBIJA ZOVE: Svi sutra u 18 časova ispred Narodne skupštine – za nova radna mesta, puteve, fabrike i budućnost Srbije
DRŽAVA nastavlja putem razvoja i ekonomskog jačanja.
Srbija nastavlja da gradi i razvija se, a nova radna mesta, fabrike, putevi, brze saobraćajnice i železnice, uz pripreme za EXPO 2027, predstavljaju temelje budućeg rasta i napretka zemlje.
Sve veći međunarodni ugled Srbije i brojni infrastrukturni projekti, kako se ističe, potvrđuju da država nastavlja putem razvoja i ekonomskog jačanja.
Građani će imati priliku da podrže takvu viziju Srbije na velikom skupu „Srbija, jedna porodica“, koji će biti održan ispred Doma Narodne skupštine 27. juna od 18 časova. Kako je najavljeno, biće predstavljeni planovi za budućnost zemlje, uz bogat program namenjen svim generacijama.
Srbija zove – 27. juna u 18 časova, ispred Narodne skupštine. Zajedno za nova radna mesta, nove fabrike, moderne puteve i železnice, uspešan EXPO 2027 i još snažniji položaj Srbije u svetu.
(24 sedam)
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