Politika

SRBIJA ZOVE: Svi sutra u 18 časova ispred Narodne skupštine – za nova radna mesta, puteve, fabrike i budućnost Srbije

В.Н.

26. 06. 2026. u 19:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRŽAVA nastavlja putem razvoja i ekonomskog jačanja.

СРБИЈА ЗОВЕ: Сви сутра у 18 часова испред Народне скупштине – за нова радна места, путеве, фабрике и будућност Србије

Foto: Printskrin/Instagram

Srbija nastavlja da gradi i razvija se, a nova radna mesta, fabrike, putevi, brze saobraćajnice i železnice, uz pripreme za EXPO 2027, predstavljaju temelje budućeg rasta i napretka zemlje.

Sve veći međunarodni ugled Srbije i brojni infrastrukturni projekti, kako se ističe, potvrđuju da država nastavlja putem razvoja i ekonomskog jačanja.

Građani će imati priliku da podrže takvu viziju Srbije na velikom skupu „Srbija, jedna porodica“, koji će biti održan ispred Doma Narodne skupštine 27. juna od 18 časova. Kako je najavljeno, biće predstavljeni planovi za budućnost zemlje, uz bogat program namenjen svim generacijama.

Srbija zove – 27. juna u 18 časova, ispred Narodne skupštine. Zajedno za nova radna mesta, nove fabrike, moderne puteve i železnice, uspešan EXPO 2027 i još snažniji položaj Srbije u svetu.

(24 sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone

Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone