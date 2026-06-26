Politika

POGLEDAJTE - KAO PO PISTI! Ovako izgleda vožnja novom deonicom Moravskog koridora (VIDEO)

В. Н.

26. 06. 2026. u 17:33

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na svečanom otvaranju auto-puta od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva da će ceo Moravski koridor od Pojata do Preljine, sa preostalih 12 kilometara auto-puta, biti završen pre kraja godine.

ПОГЛЕДАЈТЕ - КАО ПО ПИСТИ! Овако изгледа вожња новом деоницом Моравског коридора (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Vučić je saopštio da će na novoj deonici od Preljine do Adrana, koja je dugačka 28,71 kilometar, saobraćaj krenuti u subotu ujutru u 9.00 sati. On je napomenuo i da se putarina neće plaćati do 1. jula.

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