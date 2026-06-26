"BOLJE DA ZAVRŠITE KAO ČAUŠESKU I DA IZA VAS OSTANU PUTEVI, FABRIKE" Vučić o brutalnim pretnjama novinara BIRN-a

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pretnje novinara BIRN-a.

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Bolje da završite kao Čaušesku, a da iza vas ostanu putevi, fabrike, dela, naučno-tehnološki parkovi, nego da budete bedici koji prete drugima, kazao je on odgovarajući na pretnje koje mu je uputio novinar BIRN-a.

- Valjda nisam bio fasciniran glupostima koji inače pišu... Ni ove bele linije neće moći da obeleže... Tu ima jedan drugi problem, kad vidite koje zemlje i institucije plaćaju ta lica... EU, pomalo Amerikanci i Englezi... Nisam znao da se zalažu za metode streljanja - kazao je Vučić.

Dodao je da oni misle da su bogovi i da se zato tako ponašaju.