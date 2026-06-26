Politika

VUČIĆ O ZABRANI ULASKU VUČIĆEVIĆU: Nikada nismo tako nešto radili, ali moraćemo da pribegnemo recipročnim merama

В. Н.

26. 06. 2026. u 17:16

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, otvarajući deonicu Moravskog koridora, osvrnuo se i na zabranu ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru.

ВУЧИЋ О ЗАБРАНИ УЛАСКУ ВУЧИЋЕВИЋУ: Никада нисмо тако нешто радили, али мораћемо да прибегнемо реципрочним мерама

Foto: D. Milovanović

Kad je u pitanju zabrana ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, ističe da ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i koji govore nešto što se nekome ne dopada.

- Mi nikada nismo reagovali na njihove napade i na hajku i harangu koju vode protiv Srbije, a nažalost, moraćemo da pribegnemo recipročnim merama - naveo je Vučić.

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