Politika

"IZRAZITO SMO NISKO ZADUŽENA ZEMLJA, JER NISMO TROŠILI NOVAC" Vučić najavio: Već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu

В.Н.

26. 06. 2026. u 17:14

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju deonica autoputa Adrani-Preljina istakao je da je najsrećniji kad otvara auto-puteve.

ИЗРАЗИТО СМО НИСКО ЗАДУЖЕНА ЗЕМЉА, ЈЕР НИСМО ТРОШИЛИ НОВАЦ Вучић најавио: Већ од пролећа крећемо да градимо брзу саобраћајницу

FOTO: Printskrin/RTS

- Izrazito smo nisko zadužena zemlja jer nismo trošili novac. Nekako sam najsrećniji kad se grade putevi, ništa ne može da mi pokvari raspoloženje. Želim ljudima da kažem da već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Još problema imamo sa projektovanjem, oko zaštićene zone oko Studenice...

To će dramatično da približi Novi Pazar, Rašku, Jarinje Milion problema prilikom izgradnje auto-puta. Kraljevačkoj opštini je plaćeno više nego Čačku, onda dođu advokati, gledate šta je to što možete da uradite... Bezbroj problema je tu i ništa nije lako graditi i raditi. Ono što je važno i za Srbe i Bošnjake, i sav naš narod, na Kosovu i Metohiji, mi ćemo da platimo izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, verujem da će to Amerikanci uspeti da završe - kazao je on.

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