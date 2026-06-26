STAROVIĆ RASKRINKAO PONOŠA: Laži o REM-u pokazuju da delu opozicije nije stalo do evropskog puta Srbije

MINISTAR za Evropske integracije u Vladi Srbije, Nemanja Starović, reagovao je na društvenoj mreži Iks, povodom objave Zdravka Ponoša u kojoj je izneo laži o predsedniku Vučiću, u vezi sa mogućim konačnim konstituisanjem Saveta REM-a.

Foto: Franz Perc/Alamy/Profimedia

- Neverovatno je šta kaže NVO uzdanica - bolje ikakav nego nikakav REM! Nemoguće da ne razume da je glupa tvrdnja da Vučiću odgovara da nema nikakav REM. Nemoguće da ne razume da Vučiću treba baš taj "ikakav" REM, treba mu legitimitet, treba mu dokaz da je ispunio obećanje dato - izneo je Ponoš na Iks-u.

Starović mu je uputio oštar odgovor:

- Koliko je simptomatično to da sam nagoveštaj mogućeg kompromisa i konačnog konstituisanja Saveta REM-a izaziva toliko nervoze i panike. Ovo je najbolji dokaz da delu tzv. proevropske opozicije nije nimalo stalo do rada institucija, do uređenja medijskog prostora niti do napretka Srbije na evropskom putu.

Njihov prioritet je isključivo održavanje krize i delegitimizacija državnog rukovodstva po svaku cenu. Svakako je bolje imati regulatorno telo koje može da donosi odluke, vrši nadzor i primenjuje zakon, nego institucionalni vakuum koji traje već godinu i po dana.

Oni koji to odbacuju, očigledno više cene političke poene od stvarnog uređenja medijske scene i od evropskih integracija koje zavise i od ovog pitanja. Reč je o klasičnom pristupu „što gore, to bolje“, namernom sprečavanju svakog razumnog dogovora kako bi se stvorio pritisak i izazvao politički preokret. Međutim, srpski narod, sa svojom dugom državotvornom tradicijom, ume nekada da bude kritičan prema vlastima, ali i da jasno prepozna kada neko radi protiv interesa naše jedine otadžbine. A takvima nikada ne daje izborno poverenje - naveo je.

Koliko je simptomatično to da sam nagoveštaj mogućeg kompromisa i konačnog konstituisanja Saveta REM-a izaziva toliko nervoze i panike. Ovo je najbolji dokaz da delu tzv. proevropske opozicije nije nimalo stalo do rada institucija, do uređenja medijskog prostora niti do napretka… https://t.co/YjUZRgHCzz — Nemanja Starović (@nstarovic) June 26, 2026