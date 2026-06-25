Politika

STRAVIČNO! Političar Đokić i blokaderi planiraju da ostave mlade lekare bez diploma, a Srbiju bez doktora! (VIDEO)

В.Н.

25. 06. 2026. u 12:43

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PALO je novo priznanje blokadera i njihovih zlih namera.

СТРАВИЧНО! Политичар Ђокић и блокадери планирају да оставе младе лекаре без диплома, а Србију без доктора! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@LaziDetektor

Ognjen Radonjić - profesor blokader: "I da svi akti i dokumente koje budu doneli na Medicinskom fakultetu u ovom sastavu - mogu biti oboreni."

Voditeljka: "Diplome na primer, je l'?"

Ognjen Radonjić: "PA NEĆE IH POTPISIVATI REKTOR. NEMA DIPLOMA!"

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