STRAVIČNO! Političar Đokić i blokaderi planiraju da ostave mlade lekare bez diploma, a Srbiju bez doktora! (VIDEO)

PALO je novo priznanje blokadera i njihovih zlih namera.

Foto: Printskrin/Iks/@LaziDetektor

Ognjen Radonjić - profesor blokader: "I da svi akti i dokumente koje budu doneli na Medicinskom fakultetu u ovom sastavu - mogu biti oboreni."

Voditeljka: "Diplome na primer, je l'?"

Ognjen Radonjić: "PA NEĆE IH POTPISIVATI REKTOR. NEMA DIPLOMA!"

SKANDAL: REKTOR ĐOKIĆ PLANIRA DA UNIŠTI BUDUĆNOST I ŽIVOTE CELE GENERACIJE STUDENATA: "STUDENTI OSTAJU BEZ DIPLOMA!"



Ognjen Radonjić - profesir blokader: "I da svi akti i dokumente koje budu doneli na Medicinskom fakultetu u ovom sastavu - mogu biti oboreni."



​Voditeljka:… pic.twitter.com/niSNfQ8qdo — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 25, 2026

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