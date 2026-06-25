10 MINUTA ISTINE: Aplauz protestanata zakucao poslednji ekser u “politiku” obojene revolucije!

POSTOJE politički događaji čiji značaj nije moguće izmjeriti brojem okupljenih ljudi niti dužinom trajanja protesta. Njihova prava vrijednost postaje vidljiva tek kada prođe prvi talas emocija i kada se sa dnevne politike skine sloj propagande. Tek tada ostaje pitanje koje je jedino važno – da li je taj događaj promijenio političku dinamiku ili nije.

Foto: Skrinšot Instagram/buducnostsrbijeav

Upravo zato scena u kojoj predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izlazi pred građane koji su došli da protestuju zaslužuje mnogo ozbiljniju analizu od one koju smo gledali prethodnih dana. Nije ovđe riječ samo o jednom razgovoru niti o još jednom političkom događaju koji će za nekoliko dana biti zamijenjen nekom novom temom. Riječ je o trenutku koji je pokazao koliko brzo politička stvarnost može da sruši narativ koji je mjesecima pažljivo građen.

VIŠE OD GODINU GRAĐENA SLIKA JEDNE SRBIJE

Posljednjih godinu i kusur dana javni prostor bio je preplavljen slikom Srbije kao države u kojoj između vlasti i značajnog dijela građana više ne postoji nikakav prostor za razgovor. Iz dana u dan stvaran je utisak da su političke razlike postale nepremostive, da je društvo podijeljeno na dva potpuno suprotstavljena tabora i da više ne postoji mogućnost da se bilo kakav sukob riješi političkim sredstvima. Takav narativ nije nastajao spontano. Građen je uporno, sistematski i sa jasnom političkom namjerom da se javnost uvjeri kako je institucionalni dijalog završena priča i da jedino ulica može proizvesti političku promjenu.

Upravo zbog toga ono što se dogodilo đeluje mnogo značajnije od samog događaja.

DESET MINUTA KOJI SU PROMIJENILI POLITIČKU SLIKU

Aleksandar Vučić nije odgovorio saopštenjem. Nije birao televizijski studio niti unaprijed pripremljenu publiku. Izašao je pred ljude koji nijesu došli da ga podrže, nego da iskažu nezadovoljstvo. Takav potez sam po sebi ne znači samo političku pobjedu, ali mijenja prirodu političkog sukoba. Onog trenutka kada predsjednik države prihvati neposredan razgovor sa ljudima koji ga kritikuju, teško je održati tezu da između dvije strane više ne postoji nikakav prostor za komunikaciju.

Možda upravo zato najveći politički značaj ovog događaja ne leži u onome što je Vučić rekao, već u reakciji ljudi koji su stajali ispred njega.

APLAUZ KOJI JE PROMIJENIO PERSPEKTIVU

Jer aplauz koji se na kraju čuo nije došao sa partijskog skupa. Nije ga proizvela organizovana grupa pristalica. Nije riječ o političkom mitingu na kojem se unaprijed zna kako će publika reagovati. Naprotiv. Aplauz je došao od dijela ljudi koji su na tom mjestu bili upravo zato što imaju primjedbe na vlast i koji nijesu došli da predsjedniku pruže političku podršku.

To toj reakciji daje sasvim drugačiju težinu.

Ne samo zato što nekoliko minuta razgovora može promijeniti politička uvjerenja ljudi, već zato što pokazuje da politička stvarnost nije onako jednostavna kako je često predstavlja opozicija. Građanin može biti nezadovoljan radom vlasti, a da istovremeno smatra ispravnim to što je predsjednik izašao pred njega. Može imati ozbiljne zamjerke na državnu politiku, a da pritom cijeni spremnost na razgovor. Upravo te nijanse najčešće izostaju iz političkih analiza, iako one mnogo više govore o stvarnom raspoloženju društva nego najglasnije parole.

KADA PROPAGANDA POVJERUJE SAMA SEBI

Najveća slabost svakog političkog projekta nastaje onda kada njegovi autori počnu da vjeruju isključivo sopstvenoj propagandi. Tada se gubi sposobnost da se prepozna stvarno raspoloženje građana. Politički protivnik prestaje da se posmatra onakav kakav jeste i počinje da se posmatra onakav kakvim ga želi prikazati sopstvena politička strategija. Upravo iz takvih pogrešnih procjena nastaju najveći politički porazi.

U ovom slučaju mjesecima je stvarana slika predsjednika koji navodno više nema kontakt sa građanima i koji nije spreman da se suoči sa ljudima koji ga kritikuju.

Jedan susret bio je dovoljan da se ta slika ozbiljno dovede u pitanje. Ne zato što je riješio političku krizu, već zato što je pokazao da stvarnost ne prati uvijek unaprijed napisane scenarije.

STVARNOST JE UVIJEK POSLjEDNjI SUDIJA

Zbog toga najveći politički značaj ovog događaja nije u samo aplauzu kao takvom. Njegov značaj nalazi se u činjenici da je pokazao kako između potpune podrške i potpunog odbacivanja postoji veliki prostor u kojem građani i dalje očekuju razgovor, argumente i neposredan kontakt. Taj prostor je mnogo veći nego što ga često vide političke partije, ali i mnogo važniji nego što ga predstavljaju medijski narativi.

Istorija politike pokazuje da ozbiljne političke promjene ne nastaju onda kada jedna strana potpuno ućutka drugu. Naprotiv, nastaju onda kada društvo izgubi sposobnost razgovora. Sve dok postoji mogućnost da ljudi različitih političkih uvjerenja razgovaraju, postavljaju pitanja i čuju odgovore, prostor za institucionalno rješavanje krize nije zatvoren.

Upravo zbog toga scena u kojoj predsjednik Srbije razgovara sa ljudima koji protestuju ima simboliku koja prevazilazi jedan politički događaj. Ona pokazuje da političke razlike mogu biti duboke, da nezadovoljstvo može biti veliko, ali i da to samo po sebi ne znači da je društvo izgubilo sposobnost dijaloga.

Možda će upravo zbog toga ovaj događaj ostati upamćen mnogo duže nego što danas izgleda. Ne zbog nekoliko minuta razgovora, niti zbog aplauza koji je uslijedio na kraju, već zbog činjenice da je još jednom pokazao kako politički narativi opozicije mogu trajati mjesecima i godinama, ali da ih ponekad jedna scena iz stvarnog života dovede u pitanje mnogo brže nego što su njihovi autori očekivali.

Jer obojene revolucije ne gube samo onda kada nestanu protesti.

One gube onda kada ljudi odbiju da mrze jedni druge.

A juče, između prvog zvižduka i posljednjeg aplauza, upravo se to dogodilo.Aplauz koji je uslijedio stavio je tačku na još jedan pokušaj prepisivanja tuđih, neuspješnih geopolitičkih scenarija na srpskom tlu. Revolucija je završena i prije nego što je počela, a njen kraj su, ironično, odjavili upravo oni koji su je najavljivali.

(Borba)

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