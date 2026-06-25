SA ŠEŠIRIMA U BOJI SRBIJE: Brnabić, Vučević i Mali pozvali građane na skup 27. juna u Beogradu (FOTO)

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević, zajedno sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i ministrom finansija Sinšom Malim pozvao je građane Srbije da dođu na skup podrške Aleksandru Vučiću 27. juna u Beogradu.

FOTO: Novosti

Sa šeširima u boji Srbije Vučević, Brnabićeva i Mali pozvali na skup 27. juna u Beogradu.

FOTO: Novosti

Foto: Novosti

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da dođu 27. juna na skup u Beogradu u 18 časova ispred Doma Narodne skupštine:

- Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi, voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici, već o ljudima, porodici, zajedništvu. I rekao bih, da će biti mnogo drugih aktivnosti. Od programa za decu, starije, sportskih terena na kojima ćete moći da uživate, do toga da ćemo da vam prikažemo robote i mnogo važnih stvari za budućnost naše zemlje, ali više od svega želimo da čujemo vas. Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite. Želimo da čujemo vas, šta je to što biste želeli da bude drugačije, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti. I zato vas molim, 27. juna dobrodošli u Beograd, dobrodošli što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga, da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija - poručuje predsednik Vučić.