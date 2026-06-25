VIJORI SE "SRBIJA POBEĐUJE " NOVOSADSKIM ULICAMA: Građani krenuli iz Novog Sada peške na skup u Beogradu (FOTO/VIDEO)

OSTALO je samo nekoliko dana do velikog skupa „Srbija, jedna porodica“ koji će biti održan 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije, a prisutne očekuje bogati program, od robota koji će igrati „moravac“, do nastupa najvećih estradnih zvezda. Takođe, posetioci će moći da glasaju za pet, od 15 ponuđenih tema, koje smatraju kao najvažnije za razvoj Srbije.