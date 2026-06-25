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uživoVIJORI SE "SRBIJA POBEĐUJE " NOVOSADSKIM ULICAMA: Građani krenuli iz Novog Sada i Aranđelovca peške na skup u Beogradu (FOTO/VIDEO)

В.Н.

25. 06. 2026. u 08:59 >> 12:52

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GRAĐANI iz Novog Sada krenuli su pešice s Petrovaradina kako bi pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i većinskoj Srbiji u subotu, 27. juna, na platou ispred Narodne skupštine.

ВИЈОРИ СЕ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ НОВОСАДСКИМ УЛИЦАМА: Грађани кренули из Новог Сада и Аранђеловца пешке на скуп у Београду (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Na novosadskim ulicama vijori se "Srbija pobeđuje".

Građani krenuli iz Novog Sada peške na skup podrške Aleksandru Vučiću u Beogradu. 

Foto: Фото: Новости

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Doček šetača u selu Darosava, uz posluženje:

Atmosfera na putu ka Beogradu, Aranđelovčani uz rodoljubive pesme šetaju put Beograda:

Reka ljudi uputila se i iz Aranđelovca na skup da podrži predsednika Vučića.

Kamere su zabeležile i njihov prolazak kroz Sremske Karlovce.

Foto: FOTO: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Podsećamo, ostalo je samo nekoliko dana do velikog skupa „Srbija, jedna porodica“ koji će biti održan 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije, a prisutne očekuje bogati program, od robota koji će igrati „moravac“, do nastupa najvećih estradnih zvezda. Takođe, posetioci će moći da glasaju za pet, od 15 ponuđenih tema, koje smatraju kao najvažnije za razvoj Srbije.

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