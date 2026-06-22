SNIMAK KAO KLJUČNI DOKAZ Detalj koji morate da vidite! Sve je jasno: Blokaderi su lagali (VIDEO)

NAKON saopštenja Višeg javnog tužilaštva o unapred planiranoj simulaciji korišćenja "zvučnog topa", pojavio se novi snimak sa protesta u Beogradu 15. marta koji prikazuje dešavanja neposredno pre nego što su okupljeni počeli da trče.

Foto: Printskrin

Naime, na snimku se može uočiti da se šest osoba, koje su radi lakšeg uočavanja označene crvenom bojom, u istom trenutku okreću neposredno pre nego što su to učinili ostali okupljeni.

Snimak je u javnost dospeo nakon što je Tužilaštvo saopštilo da je tokom istrage pronađena dokumentacija koja, kako navode, ukazuje na unapred planiranu simulaciju korišćenja takozvanog "zvučnog topa".

Nova saznanja o lažima i planiranju akcije o "zvučnom topu", do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, predstavljaju vrhunac dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i udar na našu zemlju.

Upravo o tome je pre nekoliko dana govorio predsednik Vučić u emisiji Jutro na TV Prva, gde je objasnio čemu je ta laž služila.

- Zvučni top 15. marta, jel tako? Pogledajte građani Srbije čemu je ta laž služila. Naravno da nije bilo zvučnog topa. Obratite pažnju na sledeću stvar. Dva dana je bilo upotreba zvučnog topa. Pogledajte kako je to urađeno, po udžbenicima obojene revolucije. Imate stotinu tačno naslova u našim mejnstrim medijima: "Vučić je pucao u leđa svom narodu". Nije više upotrebljen je zvučni top, već Vučić je pucao u leđa svom narodu - rekao je predsednik.

On je potom objasnio šta se sve dešavalo prethodnih godinu i po dana, i zašto.

- Pokušali su spolja na različite načine da pronađu nekoga ko bi mogao da objedini sve u mržnji protiv mene, ne bi li pobedio. I šta se zbiva? Kada vi kažete da je neko pucao u svoj narod, koga je posle toga briga koliko je kilometara auto-puteva i pruga izgrađeno, koga posle toga briga koliko je neprospavanih noći da bismo imali struje i goriva. Ko će posle toga da glasa za tog čoveka? Ako je on pucao u narod, on nije normalan, on puca u narod, to je vrhovno zlo, i više nije važno da li je on bio dobar predsednik ili premijer, on je vrhovno zlo. Šta da radim?Šta da radi pristojan čovek, znali su da ne možete ništa po tom pitanju da radite - rekao je predsednik tada.

VJT došlo do informacija o planiranju laži o zvučnom topu

Podsećamo, VJT je tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu došlo do dokumenata i novih informacija o tome kako je planirana laž o zvučnom topu.

Dokument

Naime, u toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top", saopštilo je VJT u Beogradu.

- Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu "zvučnog topa" , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države - piše u saopštenju.