ŽURILO IM SE DA IZAZOVU RAT U SRBIJI: Predsednik Vučić, u zajedničkoj specijalnoj emisiji tri televizije, o zvučnom topu

NEOMETANO su pucali u mene sve vreme, a ni ja ni mi nismo pucali u njih. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Nije to bila samo pamet odavde već i iz regiona i drugih različitih strana. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, radi i gradi. Nisu uspeli zahvaljujući građanima ove zemlje. Ovo je u zajedničkoj specijalnoj emisiji Pink, Prve i Informer televizije o lažnoj aferi “zvučni top”, rekao juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i dodao da mu je drago zbog srpskog naroda da je pala i priča oko “Sarajevo safarija”.

Foto: Printskrin

- Sa majkom sam razgovarao, ona rida, ne može da zaustavi suze. Čim prođe post, kaže, prvi put ću da ugasim kandilo posle godinu i po dana. Gledala sam šta ti sve rade, rekla mi je majka. Nisam mogao nikoga da zaštitim u svojoj porodici. Sve to je sitnica u odnosu na to šta su želeli da urade našoj zemlji, da izazovu građanski rat - rekao je Vučić.



To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Toliko im se žurilo da izazovu građanski rat u Srbiji. Pevali su mi najpogrdnije slogane uz “Aco, Šiptare”. Ne smete da kažete ništa jer je tu majka stradalog. Bog sve vidi, Bog sve vrati. Juče je VJT, da se neko ne naljuti, skupio hrabrost da uradi ono što je trebalo pre godinu dana. Srećan sam što sada jesu uradili -

Vučić je naglasio da su laž o upotrebi zvučnog topa odmah demantovale inostrana kompanija i ruska služba bezbednosti. Američka firma je takođe rekla da to nije tačno.

Deo ljudi koji je bio kod lekara je svestan bio da laže. Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su pod uticajem opake manipulacije. Deo ljudi je kod lekara došao naknadno posle dva dana. Nemoguće je da od posledica zvučnog topa dođete posle dva dana.

Predsednik je još zamolio da obrate pažnju na još samo dva detalja i da je onda sve o zvučnom topu rečeno:

- Nijedan od regionalnih medija ništa nije rekao. Svi oni koji učestvuju svakoga dana u najgoroj mogućoj hajci i kampanji, harangi protiv države Srbije i protiv mene, reč nisu rekli o pokretanju postupka. Jer su sve vreme lagali, pumpali i radili na rušenju naše države. I nemojte da smetnete još jednu stvar. Pošto vidim da ste prihvatili njihov narativ kako su se dokumenta ticala Autokomande, pa nije uspelo tamo. Obratite pažnju. Laž je to sve. Bilo je to generalno, ali suštinski prihvaćeno za 15. mart. Evo vam ga dokaz. A što je delovodni broj, što je evidentacioni broj? On je 25. februar. Šta radite 25. februara ako je Autokomanda bila 27. januara? Teško je ljudima koji su videli da su zbog nečega morali da idu ka fasadama. Nije im jasno zbog čega. Morate da razumete. Oni učestvuju u revoluciji. Tim ljudima ništa ne zameram. Ogroman broj ljudi koji kaže: “E, konačno sam dočekao, radim nešto bitno, radim velike stvari za moju Srbiju”. Neko me je sklonio sa sredine ulice i otišao sam 20, 30 metara levo ili desno. I kad krene njih 10, 20, vidite, dvojica, trojica ostaju na sredini, ništa im se nije desilo. Ništa, naravno, pošto je sve bilo izmišljeno. Tako ide stampedo. To sam gledao bezbroj puta na stadionima. -

Portal “Ko si bre ti” 29. juna ZA one koji su zabrinuti za portal “Ko si bre ti” mi ćemo ga pustiti do kraja nedelje ili možda u ponedeljak, 29. juna. Mi ćemo do Vidovdana da pripremimo, sačekaću da prođe skup, gde ćemo da predstavljamo program i planove za budućnost, ali verujem da ćemo predočiti i ovaj paket kako treba da izgleda za naše najstarije, i ne samo za naše najstarije, već za one najugroženije građane naše zemlje i za naše borce i za mnoge druge. Biće širok paket gde gledamo kako da pomognemo ljudima koji lošije žive od nas.

Vučić je rekao da je sada posle prikazanog filma sada svima jasno kako se sve dešavalo sa zvučnim topom:

- Po prvi put smo shvatili konačno šta je to što se dogodilo. Sve je to pripremljeno. Sad tu ima priča da li je na zgradi nauke ili kako se već zove bio neki zvučnik koji je trebalo da inscenira to sve ili nije. To će sad istraga da ustanovljava i ne želim u to da se mešam. Kada imate tu vrstu manipulacije, tu vrstu tako snažnih emocija kod ljudi, koji onda moraju da okrive nekoga zašto nisu uspeli tog dana da sruše vlast, kod njih se javlja: Pa jeste, desilo se. Mora da se desilo nešto. Vidi, zlikovci su to i to uradili.-

Šef srpske države je istakao da hoće samo snima da ukaže da je sve bila laž:

- Ali je trebalo da sačekam poštenje Jelene Zorić da u jednom trenutku kaže da je to bila laž. Trebalo je da sačekam da se neko konačno seti za zvučni top i da pokaže javnosti šta se dogodilo, i od tužilaštva i službi i svega drugog. Trebalo je da sačekam da prođu godine i da dobijem neku vrstu ljudske satisfakcije od nekoga ko je protiv mene, kao što je Mihael Martens, jedan od najuglednijih novinara u Evropi koji je rekao: “Ovo je bila neslana šala, loša šala od početka, govoreći o ‘Sarajevu safariju’. Mislite li da će oni ljudi koji su verovali godinu i po dana da je bio zvučni top da promene svoj stav preko noći? Pa neće. Insistiraće još snažnije. -