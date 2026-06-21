Politika

ŠEŠELJ O ENDEMSKOJ ŠIZOFRENIJI NA CETINJU: U toku Drugog svetskog rata 1.500 italijanske dece je tamo rođeno (VIDEO)

Novosti online

21. 06. 2026. u 09:30

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PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da na Cetinju masovno rasprostranjena endemska šizofrenija.

ШЕШЕЉ О ЕНДЕМСКОЈ ШИЗОФРЕНИЈИ НА ЦЕТИЊУ: У току Другог светског рата 1.500 италијанске деце је тамо рођено (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Informer TV

Lider radikala je kazao da je Jovo Kapičić poveo istragu protiv jednog lekara sa Cetinja koji je previše Cetinjana oslobađao vojne obaveze.

- Jovo Kapičić je bio ubeđen da je to neki veliki kriminal. Kad je poveo istragu, ovaj lekar mu je dokazao da na Cetinju postoji masovno rasprostranjena endemska šizofrenija i da je zato obolele od šizofrenije oslobađao vojne obaveze. To i danas postoji - rekao je dr Šešelj za Informer TV.

Predsednik SRS je kazao da ne zna kako je na Cetinju došlo do masovno rasprostranjene endemske šizofrenije.

Podsetio je da je istoričar dr Aleksandar Stamatović dokazao da je u toku Drugog svetskog rata oko 1.500 italijanske dece na Cetinju rođeno.

- Kasnije su očevi iz Italije slali izdržavanje za njih - rekao je Šešelj.

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