REGIONALNI MEDIJI ZANEMELI! Bili prvi u redu za pumpanje sukoba i nereda sa lažima o zvučnom topu, sada zaćutali i prave se ludi
REGIONALNI mediji koji su svakog dana pumpali laži o upotrebi tzv. "zvučnog topa" na protestu blokadera 15. marta, sada su odjednom naprasno zaćutali!
Naime, blokaderska medijska hobotnica iz Podgorice, Zagreba, Sarajeva svakodnevno je vodila brutalnu kampanju destabilizacije i rušenja Srbije pumpajući laži o tome kako je Vučić pucao u sopstveni narod iz zvučnog topa na protestu 15. marta.
Sada, kada su ove laži potpuno raskrinkane i kada je VJT u Beogradu saopštilo da se vodi istraga o tome da su blokaderi skoro dva meseca ranije planirali da simuliraju "zvučni top" i potom optuže vlasti za korišćenje istog, regionalni mediji su zanemeli.
Nisu preneli nijedno slovo saopštenja VJT-a u Beogradu i sada se prave kao da se ništa ne dešava.
Kada je trebalo podeliti narod, izazivati građanski rat i pozivati na prolivanje krvi u Srbiji, bili su prvi u redu, izveštavali uživo i pumpali sukobe i nerede lažima i obmanama.
Gde ste sada gospodo iz regiona? Jesu li to te evropske vrednosti, na koje se zdušno pozivate?
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