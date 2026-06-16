"RAČAK 2" ALIBI ZA NASTAVAK LOVA NA SRBE Analiza "Novosti": Zašto su vlasti u Prištini potegle priču o montiranom slučaju 27 godina kasnije

REŽIM Aljbina Kurtija zapljusnuo je Srbe novim talasom optužnica za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji.

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U ovoj opasnoj akciji, Priština posle više od četvrt veka pokušava da oživi montirani slučaj Račak, koji je poslužio kao povod za agresiju NATO na SRJ 1999. Neosnovane optužbe na račun pripadnika naše policije koji su se 15. januara 1999. godine u opštini Štimlje sukobili sa albanskim teroristima kasnije su odbačene i pred Haškim tribunalom i nijedan Srbin nije ni optužen ni osuđen za ta dešavanja.

To, međutim, nije sprečilo Prištinu da u nedelju, na teritoriji Štrpca i Gnjilana uhapsi petoricu Srba, zbog, kako se navodi, sumnje da su učestvovali u ovoj akciji. Kao ključni dokaz za ove tvrdnje navode se snimci agencije Asošijejted pres od pre 27 godina!



Danica Marinković, istražni sudija koja je januara 1999. vodila istragu o Račku o čemu je kasnije svedočila i u Haškom tribunalu, izjavila je da Priština stvara novu sudsku praksu i pronalazi svedoke koji će lažno da svedoče o ovom slučaju koji je bio čista antiteroristička akcija srpske policije.

- Ne mogu da verujem. Kakav bezobrazluk, takvo ponašanje je za svaku osudu. Posle 27 godina hapsiti ljude za Račak, a Račak je čist. Svi znamo istinu o Račku - istakla je za RTS Marinkovićeva.

Navela je da je nejasno šta se uhapšenima konkretno stavlja na teret. Istakla je da su pripadnici srpskih bezbednosnih snaga tog dana postupali po naređenju i u okviru antiterorističke akcije.

Vode političke postupke ADVOKAT i bivši vojni tužilac Dragan Pašić smatra da postupci koji se vode u Prištini u vezi sa slučajem Račak nemaju uporište ni u međunarodnom ni u domaćem pravu.



Prema njegovim rečima, usled nedostatka materijalnih dokaza, tzv. kosovsko tužilaštvo pribegava postupcima koji imaju pre svega politički, a ne pravni cilj. - To što su oni nosili oružje i što su bili pripadnici Posebnih jedinica policije u okviru je legalnosti i legitimiteta. Ne može se voditi istraga na osnovu novinskih arhiva i medijskih natpisa - istakao je Pašić.Prema njegovim rečima, usled nedostatka materijalnih dokaza, tzv. kosovsko tužilaštvo pribegava postupcima koji imaju pre svega politički, a ne pravni cilj.

- Ako su to ljudi koji su tada radili svoj posao, imali naređenje i zadatak da ga izvrše, svi znamo da je to bila antiteroristička akcija srpske policije. Zašto ih sada hapse i šta će da im stave na teret - upitala je Marinkovićeva.

Prema njenim rečima, Priština godinama pokušava nametanje novog tumačenja događaja u Račku kroz, kako kaže, "novu sudsku praksu".

- Oni sada izmišljaju i stvaraju novu sudsku praksu, lažno podnose krivične prijave, pronalaze svedoke koji će lažno da svedoče i na osnovu jednog ili dva takva svedoka donose osuđujuće presude.

Smatra da je razlog ponovnog aktuelizovanja ovog slučaja to što Priština "ne može da prihvati istinu o Račku":

- Mi smo radili svoj posao profesionalno, prikupili dokaze i niko nije osuđen u Hagu za Račak. Oni to ne mogu da prihvate, a nemaju nijedan dokaz za svoju verziju događaja da je tamo bio masakr nad nedužnim civilima.

Podsetila je da su čak i pojedini albanski svedoci pred Haškim tribunalom govorili da je Račak bio uporište tzv. OVK i da su u sukobu učestvovali naoružani pripadnici te organizacije.

Novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma "Dosije Kosovo - Račak", kaže da je posebno zabrinjava činjenica da se kao dokazni materijal koristi arhivski snimak koji je i sama upotrebila u dokumentarnom filmu.

- Iznenađena sam da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije. U pitanju je arhivski snimak AP koji prati jednu legitimnu policijsku akciju. Ljudi nisu uhapšeni zato što postoje neki novi dokazi - istakla je Zarićeva.

Ukazuje da je prištinsko tužilaštvo ceo postupak nazvalo "Račak 2", što bi, kako kaže, podrazumevalo pojavu novih činjenica, ali da se u stvarnosti to nije dogodilo.

Uhapšenoj petorki Osnovni sud u Prištini odredio je juče pritvor do 30 dana. Advokat Ljubomir Pantović, branilac jednog od uhapšenih Srba, rekao je, za "Novosti", da je njihovo privođenje izvedeno po principu "ako si nekada bio u policiji automatski si kriv", odnosno da su po tzv. kosovskom pravosuđu krivi svi oni Srbi koji su bili u tom pozivu.

Vokerova podmetačina KLjUČNA ličnost za "pakovanje" legitimne antiterorističke akcije u navodni "masakr civila" bio je tadašnji šef misije OEBS na KiM Vilijam Voker. On je 16. januara 1999. optužio srpske snage da su, navodno, prethodnog dana, "masakrirale 45 nenaoružanih Albanaca u selu Račak". U stvarnosti bilo je reči o pripadnicima terorističke tzv. OVK, koji su napadali snage bezbednosti Srbije i SRJ, kao i brojne civile pri čemu je više osoba ubijeno.

U to vreme u zoni Račka, odnosno Štimlja, delovala je 161. brigada tzv. OVK. Na toj teritoriji od jula 1998. do januara 1999. ubijene su 24 osobe, a 25 je ranjeno, kako pripadnici MUP Srbije i Vojske Jugoslavije, tako i civili. Neposredan povod za policijsku akciju u selu Račak, 15. januara 1999. bilo je ubistvo policajca Svetislava Pržića 10. januara i trojice njegovih kolega dva dana ranije. Akcija je započeta pošto je ustanovljeno da se civili ne nalaze u selu.

Taj događaj, sa potpuno lažnim tumačenjem, uzet je kao izgovor za NATO bombardovanje SRJ dva meseca kasnije, a na osnovu Vokerovog izveštaja u kojem se tvrdilo da su u Račku ubijeni civili uprkos dokazima koji su govorili drugačije. U akciji je učestvovalo 135 policajaca, uglavnom pripadnici Posebne jedinice. Zapovednik je bio Goran Radosavljević Guri. Pripadnici tzv. OVK pozvani su na predaju, pre napada.

I dok su četvorica Srba uhapšena u okolini Štrpca penzionisani pripadnici MUP-a Srbije, za Slavka Savića iz okoline Gnjilana, njegov branilac advokat Miloš Nikolić tvrdi da nikada nije bio pripadnik srpske policije i da čak nije bio ni mobilisan. Jedan od uhapšenih Srba, kako je saopštilo tzv. tužilaštvo, uhapšen je na prelazu Merdare, dok šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi.

I dok iz Kancelarija za KiM opominju da je na delu politički motivisano hapšenje Srba, iz Srpske liste navode da uhapšeni Srbi sasvim sigurno ne bi ostali da žive u južnoj pokrajini i grade tu budućnost sa svojim porodicama da su počinili bilo kakav zločin.

Inače, tzv. Osnovni sud u Prištini saopštio je pre nekoliko dana da je za 20. jul zakazan početni pretres protiv 20 Srba, protiv kojih je prošlog decembra podignuta optužnica za suđenje u odsustvu za navodne ratne zločine takođe za slučaj Račak.