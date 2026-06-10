I VUJAČIĆ PRIZNAJE: Rušenje američkih projekata u regionu isključivo EU interes - isključivo politika stoji iza toga (VIDEO)
IVAN Vujačić na televiziji Nova S priznao je da je rušenje američkih projekata u regionu isključivo EU interes i da isključivo politika stoji iza toga!
- Suprotni interesi između Amerike i Evrope postoje odavno. Javili su se sada u jednoj oštroj formi u drugom Trampovom mandatu - kazao je Vujačić.
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