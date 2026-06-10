I VUJAČIĆ PRIZNAJE: Rušenje američkih projekata u regionu isključivo EU interes - isključivo politika stoji iza toga (VIDEO)

Više od 110 privrednika Srbije i Angole otvara novo poglavlje ekonomskog partnerstva Srbija i Angola žele da otvore novo poglavlje partnerstva zasnovano na snažnijim ekonomskim vezama, obostranim ulaganjima i zajedničkim poslovnim poduhvatima privrednika, koji će za svoje inicijative i investicije imati najveću političku podršku obe države, poručili su predsednici Srbije i Angole Aleksandar Vučić i Žoao Manuel Gonsalveš Lorensu na Okruglom stolu „Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava – 50 godina prijateljstva i saradnje“.