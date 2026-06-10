Politika

I VUJAČIĆ PRIZNAJE: Rušenje američkih projekata u regionu isključivo EU interes - isključivo politika stoji iza toga (VIDEO)

В. Н.

10. 06. 2026. u 08:56

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IVAN Vujačić na televiziji Nova S priznao je da je rušenje američkih projekata u regionu isključivo EU interes i da isključivo politika stoji iza toga!

И ВУЈАЧИЋ ПРИЗНАЈЕ: Рушење америчких пројеката у региону искључиво ЕУ интерес - искључиво политика стоји иза тога (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Suprotni interesi između Amerike i Evrope postoje odavno. Javili su se sada u jednoj oštroj formi u drugom Trampovom mandatu - kazao je Vujačić.

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