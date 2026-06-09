"ŠTA DA OČEKUJETE OD LIKA KOJI JE BRANIO ADEMA JAŠARIJA?" Haos na mrežama zbog teksta Radovanovića, građani ga razvalili

GRAĐANI oduvali Radovanovića zbog Kosova i Metohije.

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Generalni sekreta PSG Aleksandar Radovanović objavio je skandalozan tekst na sajtu Pokreta, u kojem pokušava javnost da ubedi da je "Kosov nezavistno", a za svoje tvrdnje se poziva na sopstvenu interpretaciju Rezolucije 1244.

Kad najgorem autošovinisti i mrzitelju svega srpskog, liku koji je branio Adema Jašarija, omogućiš da slobodno lupeta i ne poštuje Ustav svoje zemlje, a onda to kao pokret ponosno preneseš na svojoj stranici, kakvu političku budućnost očekuješ?



Nikakvu!

Preporuka, ne čitajte... https://t.co/rGC53D1pEo pic.twitter.com/yfgkk3dEDK — Dejo (@samodejo01) June 9, 2026

Nakon objave teksta usladila je lavina komentara na njegov račun, a građani su ga prosto "razapeli".

"Kad najgorem autošovinisti i mrzitelju svega srpskog, liku koji je branio Adema Jašarija, omogućiš da slobodno lupeta i ne poštuje Ustav svoje zemlje, a onda to kao pokret ponosno preneseš na svojoj stranici, kakvu političku budućnost očekuješ? Nikakvu! Preporuka, ne čitajte...," navodi se u komentaru jednog korisnika Tvitera.