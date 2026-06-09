"ŠTA DA OČEKUJETE OD LIKA KOJI JE BRANIO ADEMA JAŠARIJA?" Haos na mrežama zbog teksta Radovanovića, građani ga razvalili
GRAĐANI oduvali Radovanovića zbog Kosova i Metohije.
Generalni sekreta PSG Aleksandar Radovanović objavio je skandalozan tekst na sajtu Pokreta, u kojem pokušava javnost da ubedi da je "Kosov nezavistno", a za svoje tvrdnje se poziva na sopstvenu interpretaciju Rezolucije 1244.
Nakon objave teksta usladila je lavina komentara na njegov račun, a građani su ga prosto "razapeli".
"Kad najgorem autošovinisti i mrzitelju svega srpskog, liku koji je branio Adema Jašarija, omogućiš da slobodno lupeta i ne poštuje Ustav svoje zemlje, a onda to kao pokret ponosno preneseš na svojoj stranici, kakvu političku budućnost očekuješ? Nikakvu! Preporuka, ne čitajte...," navodi se u komentaru jednog korisnika Tvitera.
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