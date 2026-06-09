"PROGLAS POKAZAO PRAVO LICE": Analitičari o incidentu u Frankfurtu - Umesto odgovora usledila sila

POVODOM incidenta koji se dogodio na tribini inicijative "ProGlas" u Frankfurtu, kada je jedan posetilac nakon postavljenog pitanja uz primenu fizičke sile udaljen iz sale, analitičari su za "Novosti" ocenili da ovaj slučaj pokazuje odsustvo spremnosti za suočavanje s drugačijim mišljenjem i neprihvatljiv odnos prema kritičkim pitanjima u javnom dijalogu.

Foto: skrinšot Instagram/nsinfo.rs

Analitičar i državni sekretar Predrag Rajić rekao je da smatra da ovakvi incidenti nisu slučajnost.

- Blokaderska politika ne trpi razliku u mišljenju. Oni godinama dehumanizuju naprednjake. To rade smišljeno. Nazivaju ih sendvičarima, botovima, a sada i ćacijima. Podgrevaju mržnju i agresiju među svojim pristalicama. Zato ovi akti nasilja ne treba da čude. Kao što ne treba da čudi ni odsustvo osude sa njihove strane. Agresija je njihov stil, a nasilje sredstvo za postizanje cilja. Cilj im je rušenje vlasti na ulici, mimo volje naroda - naglasio je Rajić.

Foto: skrinšot Jutjub/B92 TV Predrag Rajić

Publicista i reditelj Dragoslav Bokan podsetio je da je on godinama razgovarao sa srpskom dijasporom širom Evrope i da su nezgodna pitanja bila redovna pojava, ali da nikom nije padalo na pamet da zbog toga pribegava sili.

- Ja sam deo projekta Vlade Srbije gde nas jedanaestoro već nekoliko godina putuje po Evropi i razgovara s našom dijasporom. I, kao neko ko ima iskustva u susretima sa dijasporom, mogu da kažem da smo se mi često susretali s takozvanim "nezgodnim pitanjima", neslaganjima, provokacijama, ali nas to nikada nije ljutilo ni uznemiravalo; mi smo bili spremni da to iskoristimo kako bismo rekli istinu onima koji postavljaju pitanja. Neprijatno pitanje je ponekad bolje i povoljnije za čitavu stvar nego pitanje koje je samo pohvalno. Ta vrsta nezgodnih pitanja su mnogo bolji put da se da sveobuhvatan odgovor i da se razjasne mnoge stvari koje našim ljudima u inostranstvu nisu jasne. Jer oni nisu svakodnevno s nama, ne dele sa nama svakodnevicu da bi u svakom trenutku znali kako je nama ovde i šta se ovde radi i planira. Mi smo često imali nezgodna pitanja, neki put i rešetanja, jer nisu sva pitanja samo fina i simpatična - rekao je Dragoslav Bokan za "Novosti".

Foto: Printskrin/B92 TV Dragoslav Bokan

On je dodao da posebno zamera organizatorima tribine što su, kako kaže, umesto argumenata i odgovora na postavljeno pitanje pribegli sili, naglašavajući da su i najneprijatnija pitanja prilika za dijalog i razjašnjavanje nesuglasica.

- Zato posebno kritikujem organizatore tribine "ProGlasa" i one koji su došli tamo, a nisu imali tu snagu koju smo mi imali. Umesto da najnormalnije odgovore na postavljeno pitanje, oni su pribegli nasilju. To je deo razgovora, dijaloga, prilika da savladamo nesporazum tako što ćemo da objasnimo svoju poziciju, a najbolji način za to je da dobijete pitanje koje vas pogađa i ne slaže se s vama, ali vam daje priliku, kao u borilačkim veštinama, da to pitanje iskoristite da što preciznije i što konkretnije odgovorite na njega - objasnio je Bokan.

Prema oceni političkog analitičara Nebojše Obrkneževa, događaj u Frankfurtu ogolio je odnos "ProGlasa" prema drugačijem mišljenju. Obrknežev tvrdi da je incident pokazao da za neistomišljenike nema mesta u dijalogu koji, ironično, "ProGlas" zagovara.

- Incident u Frankfurtu pokazao je pravo lice i ogolio pravu prirodu "ProGlasa", kao jedne od platformi za izgradnju studentskog pokreta. Iza priče o dijalogu, toleranciji i slobodi mišljenja očigledno se krije politika isključivosti u kojoj su svi koji ne misle isto - neprijatelji. Kad čovek bude nasilno udaljen samo zato što je postavio pitanje, onda je jasno da za drugačiji stav kod njih nema mesta. Ovakvo ponašanje nije samo udar na slobodu govora, već i dokaz da su njihove poruke o demokratiji i dijalogu obična politička zamlata - ocenio je Obrknežev.

Foto: skrinšot Tanjug TV Nebojša Obrknežev

On je dodao da se demokratija pokazuje "spremnošću da se čuje drugačije mišljenje, a ne izbacivanjem ljudi iz sale".

- Svaki ovakav incident dodatno urušava kredibilitet "ProGlasa" i potvrđuje da su im tolerancija i sloboda mišljenja važni samo dok se svi slažu s njima. Posebno zabrinjava što se ovakvi događaji sve češće vezuju za političke i medijske krugove koji sebi daju za pravo da određuju ko sme, a ko ne sme da govori. Umesto argumenata nude etikete, umesto dijaloga sukob, a umesto odgovora na pitanja - fozičke napade na neistomišljenike i njihovo udaljavanje i ućutkivanje. To nije slika demokratskog društva za koji tvrde da se zalažu, već obrazac političke netrpeljivosti koju građani sve jasnije prepoznaju - poručio je Obrknežev za "Novosti".

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