"SLOGA BIĆE PORAZ VRAGU": Analitičari za "Novosti" o antisrpskoj politici Crne Gore i regiona

UOČI i tokom Samita EU–Zapadni Balkan ponovo su otvorene rasprave o političkim porukama koje dolaze iz Crne Gore i regiona i načinu na koji se u Briselu percipiraju odnosi unutar Zapadnog Balkana.

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Pojedini analitičari i javni akteri tvrde da u Evropi postoje neujednačeni aršini kad je reč o odnosima prema Srbiji u poređenju s drugim državama. Istovremeno, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, otišao je u Tivat na Samit EU, u okviru nastavka politike dijaloga.

S tim u vezi, analitičar i publicista Dragoslav Bokan rekao je da postoji "neproporcionalnost i nepravednost prema Srbiji", kao i različit tretman u odnosu na druge države regiona.

- Nije nikakav problem da građani Crne Gore i njihovo političko vođstvo kritikuju Srbiju i njene državnike iz perpektive nekakve strepnje i brige za nacionalne državne interese Crne Gore. Problem je u tome što su to neprijateljske izjave koje se ne obaziru na realnost. To najbolje može da se vidi kad se uporedi odnos Crne Gore prema hrvatskim zahtevima, njiovim otvorenim pritiscima i petljanjem u stvari koje se ipak tiču samo Crne Gore i njenog naroda. I to prolazi bez burnih reakcija i svega onog što postoji u srpskom slučaju. I ta neproporcionalnost i nepravednost prema Srbiji govori da ovde postoji neki problem - rekao je Bokan za "Novosti".

Foto: Printskrin/Tanjug

Potom je objasnio da je problem u tome "što se deo crnogorske priče pretvara u anti-srpsku priču".

- Baš kao što je u Ukrajina u jednom trenutku postala anti-Rusija, a ne Ukrajina. I onda su interesi Ukrajine, slagali se oni s ruskim ili ne, prestali da budu važni, jer je anti-Rusiji bilo jedino važno da priča protiv Rusije. A šta je smisao anti-Rusije? Mržnja prema Rusiji. A to ne može da bude poistovećeno sa interesima Ukrajine. Tako i Crna Gora kreće putem "ukrajinizacije" i to je ono što mene najviše plaši i brine kad je reč o budućnosti regionalne stabilnosti i iskušenja koja će pritisnuti Balkan sledećih godina i decenija. To je da taj deo anti-Srbije u Crnoj Gori pokušava da se predstavi kao Crna Gora. Ili kao Hrvatska. Ili kao Federacija Bosne i Hercegovine. Znači, onog trenutka kad nešto od nacionalnog pređe u šovinističko, tada kreće i problem koji više nije rešiv razgovorom i dijalogom, već vodi u sukob koji na kraju vrlo lako može da se završi i oružanim sukobom - zabrinut je Bokan.

Foto: skrinšot Instagram/dragoslavbokan Dragoslav Bokan

On je dodao da su "odnosi Srbije i Crne Gore jedno, a odnosi Srbije i anti-Srbije drugo".

- Srbija ne može da ima dobre odnose sa anti-Srbijom, bez obzira da li ta anti-Srbija živi u Briselu, Podgorici, Zagrebu ili Sarajevu. Onog trenutka kad se sve svede u granice političke realnosti, onda možemo da pričamo o svim spornim pitanjima, pa čak i teritorijanim, ideološkim, istorijskim... Ali čim osetimo taj plamen mržnje koji zauzima prostor racionalnog, onda je već sve unapred gotovo i to je ono što mene brine kad je reč o pojedinačnim odnosima u Regionu - kazao je Bokan.

Foto: Printskrin Tanjug

Govoreći o EU, naš sagovornik je istakao da Evropska unija ima dvostruke aršine.

- Zanimljivo je što EU iz nekog, samo sebi poznatog, razloga dopušta te šovinističke iskaze koji su puni mržnje prema srpskom narodu i državi, i u Prištini, i u Tirani, i u Zagrebu i u Ljubljani, i u Sarajevu. Mi sad imamo problem jer se taj vrhovni kontrolor otvaranja Poglavlja uopšte ne obazire na stvari koje bi trebalo da budu važnije, a to je npr ekonomija... To da se dopušta mržnja prema srpskom narodu, istoriji, državi, predsedniku, ja bih nazvao autogolom EU kad je u pitanju mirovni proces. Ne možete da imate Samit na kome postoji mržnja. Čak i kad predsednik Vučić na kraju nekako uspe da svojim veštinama i strategijom smanji tenzije ka Evropi i tim velikim igračima koji su bili prisutni na Samitu i kada njihov susret s njim deluje civilizovano i u granicama međunarodne diplomatije, mi i tada imamo reakcije crnogorskih ili hrvatskih i drugih medija koje su potpuno drugačije i koje održavaju njihovu želju da budu, što bi se reklo, "veći katolici od pape". Ako Brisel sebi dopušta da razgovara s predsednikom Srbije, zašto mali učenici i poslušnici EU po pitanju odnosa EU prema Srbiji pokazuju zube i svoj zmijski jezik? Očigledno je da Brisel nije ukrotio svoje sledbenike kad je reč o odnosu prema Srbiji. I to nije slučajno. Nema šanse da zvanična Podgorica ili Titograd kako ja volim da ih zovem, jer su bliži tom nazivu, bude ovakva da im Brisel to, direktno ili indirektno ne sugeriše, zajedno s Berlinom i drugim centrima moći u Evropi, koji su sa nama, formalno gledano, u mnogo boljim odnosima nego ranije. Ne sme da se dozvoli da regionalni centri postanu centri mržnje prema Srbima. Ali oni imaju odobrenje njihovih pokrovitelja iz Evrope - podvukao je Bokan.

Na kraju je zaključio:

- Na neprijatelju je da radi ono što misli da treba, a na nama da ono što je naša dužnost - a to je da ostanemo uspravni u najtežim mogućim istorijskim iskušenjima. Čuđenje pred zlom ili činjenicom da nas neko ne voli, a nakon svega što se dešavalo prethodnih stotinak godina, besmisleno je. Jedino na šta nemamo pravo je da budemo iznenađeni. Ono što je naša obaveza jeste da slogom porazimo vraga, baš kao što se kaže u tekstu naše državne himne - rekao je Bokan.

Na istu temu razgovarali smo i sa analitičarem Stefanom Srbljanovićem.

Srbljanović je naveo da napadi Crne Gore na Srbiju nisu ništa novo.

- To je nastavak antisrpskog narativa koji je u Crnoj Gori prisutan još iz vremena Mila Đukanovića, tačnije od 2006. godine. Svaki potez koji su crnogorske vlasti do tada sprovele, pa sve do dana današnjeg, uperen je direktno protiv Srbije. Od proglašenja, odnosno ponovnog uspostavljanja državnosti Crne Gore, pa su samo dve godine nakon toga priznali takozvano Kosovo, odnosno deo teritorije naše zemlje kao nezavisno, potom su glasali za rezoluciju kojom se srpski narod proglašava genocidnim, pa su doneli izmene zakona kojima poručuju da je Srbija agresor i da je nasilno izvršila aneksiju Crne Gore 1918. Dakle, sve su to napadi koji za cilj imaju diskreditaciju Srbije i njenog predsednika, Aleksandra Vučića - izjavio je Srbljanović.

Foto: skrinšot Jutjub/B92 TV Stefan Srbljanović

On je naglasio da "Srbija sve protekle godine nijednim svojim potezom ni činom nije osporila nezavisnost Crne Gore, niti put kojim ide".

- Svi medijski napadi iz Crne Gore su u sprezi i koordinaciji sa određenim tajkunskim medijima u Srbiji. Setimo se da je kampanja vezana za aferu Jovanjica u kojoj se spominje Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej krenula upravo iz Crne Gore, kad su objavili tekstove iz tabloida Milovana Brkića. To je jedna udružena akcija Šolakovih medija s ciljem diskreditacije Aleksandra Vučića i državnog rukovodstva Srbije. Sva dešavanja vezana za deportaciju naših državljana sa Tivatskog aerodroma nastavak su kampanje protiv Srbije, jer do dana današnjeg nismo čuli na koji način su ti ljudi ugrozili bezbednost Crne Gore. Pogotovo što znamo da im je boravak u Crnoj Gori uskraćen samo zbog banera koje su imali kod sebe - rekao je Srbljanović.

On je dodao da "Srbija, uprkos svemu Crnoj Gori želi sve najbolje".

- Srbija Crnoj Gori želi sve najbolje, jer mi nismo kao oni. I apsolutno nemamo ništa protiv njihove nezavisnosti i puta kojim žele da idu. Ali njihova spoljna politika prema nama je izgrađena na antisrpskim narativima i nažalost, sukcesor je politike Mila Đukanovića. I još jedna stvar - mi Crnu Goru gledamo kao bratsku zemlju i pre svega brinemo o srpskom narodu u Crnoj Gori, borimo se za očuvanje njihovih prava. Ako znamo u Crnoj Gori, prema poslednjem popisu, ima 33 odsto Srba, 47 odsto stanovništva govori srpskim jezikom, a ima više od 55 odsto pravoslavnih vernika, to dovoljno govori koliki procenat stanovništa kulturološki, jezički i etnički pripada srpkom nacionalnom korpusu. Najzad, mi smo za politiku mira i dijaloga sa svima, za razliku od njih - zaključio je Srbljanović.

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