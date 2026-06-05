VUČIĆ RASTAVIO CRNOGORSKE NOVINARE PROVOKATORE NA ATOME: "Otcepili ste se, lak vam je i lep život, živela Srbija"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Tivta.

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Obraćanje predsednika

- Duge raggovore imao sa belgijskim i danskim premijerom. To nije uobičajeno. Razgovarao sa irskim premijerom, španskim, slovenačkim Janezom Janšom. Verujem da smo unapredili bilateralne odnose i razgovorali o međusobnim posetama. Da prevedem ljudima, ono što ste slušali ceo dan oko postepene integracije. Mi smo apsolutno za to i mislimo da je to dobar predlog i da će da promeni ritam pristupanja EU. Verujem da ćemo u narednom periodu otvoriti treći klaster, da realizujemo otvaranje klastera 2 i drugog klastera.

- Mi ćemo svakako moramo da gradimo nešto drugačije odnose sa Hrvatskom. Stradalni srpski narod najbolje je osetio šta su ti pozdravi donosili u prošlosti. Neki ne misle tako. Našu antifašističku prirodu ćemo da pokazujemo na svakom mestu - ističe predsednik.

Crnogorska nezavisnost

Na provokacije crnogorske novinarske o filmu o crnogorskoj nezavisnosti, koji je uperen protiv Srbije, predsednik odgovara:

- Svaki dan sam slušao laži na vašoj televiziji. Mislimo da ćemo da zatvorimo vaše televizije što tvrdite da je Srbija nasilno anektiala Crnu Goru? Nećemo. Izađite sa svojkom argumentacijom. Od Mojkovačke bitke do Podgoričke skuppštine. Deo sam pogledao, video sam istorijsku hronologiju... Hvala za velilanstveni doček na Cetinju, postavili su transparent dva puta pa skinuli . Pozovite gradonačelnika Cetinja da dođe u Beograd, znam da navija za Partizan. Neće išta tako proživeti - kaže predsednik.

- O napretku Srbije

- Mislim da je najveća stvar za našu zemlju da dođemo do 1300 kilometara autoputeva. Imaćemno za Vidovdan veliku vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama, gde ćemo prikazati novo naoružanje. Ljudi se raduju kad zemlja napreduje.

- ODIHR-ove preporuke ćemo primeniti. Da vidimo šta da radimo oko REM-a. Onda ćemo imatio uslove za klaster 3 i klaster 2 - kaže Vučić.

O odnosu sa Crnom Gorom

- Uvek su dobrodošli i spremni smo da razgovaramo o svemu. Politička Podgorica je koristila priliku da sebe nameće u onome što Srbija nije. Mi smo protiv Rusa, pogledajte Srbi kakvi su. Ja sam danas rekao na samitu - Ne morate da se hvalite da ste sto posto usaglašeni sa svima, postoji taj jedan koji nije usaglašen, a to sam ja. Samo je jedan koji vodi drugačiju politiku. Mi smo za puteve, pruge, gasovode u budućnosti, naftovode, apsolutno za sve. Luka Bar teško da može da ima veliki profit ako nije navezana na srpsku industriju. Jedina snažna industrija u regionu je srpska industrija. Pitanje je da li oni to žele. Postoji ogroman prostor da po tome napredujemo. Uvek ću pozvati naše partnere iz Crne Gore na razgovor - kaže predsednik Vučić.

O napadima crnogorske obaveštajne službe

- Nisu za to krivi građani Crne Gore. Naš posao je da čuvamo bezbednost. Kad sam video kako je ANB organizovala napade - "Hteli su da plate njih 40 i nešto... 30.000 evra ostanak u hotelima". Kad su dolazili da gase požar na Luštici tad su bila braća. Sad samo zato što su nosili dve zastave, koje nisu nikog vređale, samo nešto lepo... e tada su postali veliki neprijatelji, teroristi, ubice.

O KiM u Tivtu

- Video sam da je predstavncie Prištine govorila protiv Srbije - "Mali Rusi", "maligni uticaj"... ostali nisu.

Crnogorska novinarka navela je da dobrovoljci nisu gasili požar u Luštici. Predsednik je imao jasan odgovor:

- Došli su ljudi, daću vam imena. Naši ljudi iz našeg odbora u Obrenovcu su došli. Druže se još od poplava u Obrenovcu kada su ljudi odavde dolazili da pomognu. Jedan je Zoran, Boris... nebitno - poslao je slike iz Crne Gore kako gase vatru. Da sam znao, ne bi im nikad dao da dođu sada, jer sam znao kako će biti dočekani.

- Hiljade ljudi su poželeli meni dobrodošlicu, nisu kao oni koji su kačili transparente. Ovde ću se osećati kao kod svoje kući, zahvaljujući tim divnim ljudima. Hvala vama što ste mi omogućili da odgovorim na sve neistine, koje ste mesecima plasirali. Pozdrav vama i vašim porodicima i živela Srbija! - poručio je predsednik Vučić.

Na provokaciju drugog novinara da je Srbija danas postala nezavisna, predsednik je odgovorio kako dolikuje:

- Vi ste otcepili od držane zajednice. Postao sam nezavisan danas? Lak i lep vam je život, sve najlepše vam želim u budućnosti. Živela Srbija.