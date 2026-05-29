Politika

"DRŽAVA VAS PLAĆA A RADITE PROTIV DRŽAVE" Zorana Mihajlović razmontirala profesora blokadera sa Filozofskog fakulteta (VIDEO)

В.Н.

29. 05. 2026. u 10:48

BIVŠA ministarka i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, odbrusila je blokaderskom profesoru sa Filozofskog fakulteta u emisiji na Eweonews-u.

Foto: Printscreen

Naime, ona je napomenula da on radi u državnoj firmi čime ga država i plaća, a on radi protiv te iste države.

 - Za koga radite vi, dakle gde vam je ugovor o radu? S kim ste potpisali ugovor? Sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. To je državna institucija, je l' tako? Znači država vas plaća. Dobijate platu od države, koja je u januaru mesecu uve godine u proseku iznosila 176.000 bez minulog rada i bez svih drugih stvari. To je plata. Pa imate primanja, videla sam da ste jako angažovani na raznim institutima i tu takođe ne radite na lepe oči nego sigurno dobijate neka primanja, je l' tako? To je sve državno, svi ti instituti su državni, znači plaća vas država. Vi ste državni službenik, ali ste isto tako u nevladinoj organizaciji "MASA". U tom koordinacionom odboru te MASE nalaze se profesori, stručnjaci i eksperti, svi na raznoraznim državnim fakultetima i institutima i svi rade protiv države. Se u toj MASI, dakle u tom udruženju je protiv države. Svaka aktivnost, svako saopštenje, svaki projekat koji su radili. Kako se finansirate? Imate samo dve kolone prihoda, jedna je prihodi od stranih udruženja, a drugo je prihodi od drugih valda. Znači 1,3 miliona je uduženje, jedan milion je vlada. Kad se pogledaju projekti, ja sam stvarno zgrožena - rekla je Mihajlović.

Ostatak možete pogledati na videu ispod.

SUZANA VASILJEVIĆ: Sud u Hamburgu privremeno zabranio Der Špiglu da stvara sumnje da je Vučić bio umešan u navodni Sarajevo safari
SUZANA VASILJEVIĆ: Sud u Hamburgu privremeno zabranio "Der Špiglu" da stvara sumnje da je Vučić bio umešan u navodni "Sarajevo safari"

SUZANA Vasiljević, savetnica za medije predsednika Republike, saopštila je da je u prvoj ikada podnesenoj tužbi protiv jednog medija, u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u ovom slučaju protiv nemačkog magazina "Der Spiegel", Zemaljski sud (Landesgericht) u Hamburgu doneo privremenu meru kojom je zabranio magazinu Der Spiegel da: "dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni "Safari“ tokom opsade Sarajeva".

29. 05. 2026. u 14:04

PRAVO ZLATO SE NE BOJI VATRE Odjekuju Vučićeve poruke iz Kine: Pravo prijateljstvo se ne boji iskušenja
"PRAVO ZLATO SE NE BOJI VATRE" Odjekuju Vučićeve poruke iz Kine: Pravo prijateljstvo se ne boji iskušenja

ISTORIJSKA poseta predsednika Srbije, Aleksandra Vučića Kini, osim što je glavna tema kako domaćih tako i stranih medija, za Srbiju je od neprocenjivog značaja. Vučić je u Kini boravio na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, a ono što se posebno treba istaći je da je predsednik Srbije od predsednika Kine nagrađen najvišim odlikovanjem koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima, Ordenom prijateljstva.

29. 05. 2026. u 12:33

ORLOVI NA IVICI AMBISA: Nica strepi za opstanak protiv desetostrukog prvaka Francuske

