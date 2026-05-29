"DRŽAVA VAS PLAĆA A RADITE PROTIV DRŽAVE" Zorana Mihajlović razmontirala profesora blokadera sa Filozofskog fakulteta (VIDEO)

BIVŠA ministarka i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, odbrusila je blokaderskom profesoru sa Filozofskog fakulteta u emisiji na Eweonews-u.

Naime, ona je napomenula da on radi u državnoj firmi čime ga država i plaća, a on radi protiv te iste države.

- Za koga radite vi, dakle gde vam je ugovor o radu? S kim ste potpisali ugovor? Sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. To je državna institucija, je l' tako? Znači država vas plaća. Dobijate platu od države, koja je u januaru mesecu uve godine u proseku iznosila 176.000 bez minulog rada i bez svih drugih stvari. To je plata. Pa imate primanja, videla sam da ste jako angažovani na raznim institutima i tu takođe ne radite na lepe oči nego sigurno dobijate neka primanja, je l' tako? To je sve državno, svi ti instituti su državni, znači plaća vas država. Vi ste državni službenik, ali ste isto tako u nevladinoj organizaciji "MASA". U tom koordinacionom odboru te MASE nalaze se profesori, stručnjaci i eksperti, svi na raznoraznim državnim fakultetima i institutima i svi rade protiv države. Se u toj MASI, dakle u tom udruženju je protiv države. Svaka aktivnost, svako saopštenje, svaki projekat koji su radili. Kako se finansirate? Imate samo dve kolone prihoda, jedna je prihodi od stranih udruženja, a drugo je prihodi od drugih valda. Znači 1,3 miliona je uduženje, jedan milion je vlada. Kad se pogledaju projekti, ja sam stvarno zgrožena - rekla je Mihajlović.

