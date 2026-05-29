SVETSKI MEDIJI O VUČIĆEVOM BORAVKU U KINI: Od "kontroverzne posete" do "čeličnog prijateljstva"

O POSETI predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Kini pisali su brojni svetski mediji – od američkih i evropskih, preko ruskih, do kineskih i bliskoistočnih. Svetska javnost je sa velikom pažnjom pratila susrete u Pekingu, a u centru izveštaja našli su se jačanje odnosa Srbije i Kine, velike investicije, tehnološka saradnja i sve značajnija uloga Srbije u globalnim političkim i ekonomskim tokovima.

Američka agencija AP (Associated Press) ocenila je da Vučić "produbljuje odnose sa Kinom" u trenutku političkih tenzija u Srbiji.

"Srbija, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ostaje bliska Kini i Rusiji“, naveo je AP.

Juronjuz (Euronews) je posetu nazvao "kontroverznom", uz naglasak na Vučićevo protivljenje pritiscima sa Zapada.

"Srbija je autonomna, suverena, nezavisna država i nastaviće da deluje u skladu sa svojim interesima", preneo je Juronjuz Vučićevu poruku iz Pekinga.

Italijanska ANSA (ANSA) izveštavala je o kineskim investicijama i novim dogovorima Beograda i Pekinga.

"Kina je među pet najvećih investitora u Srbiju, a kineski projekti koji su trenutno u toku uključuju beogradski metro sistem, veliki drumski tunel u gradu i nekoliko mostova, prema podacima srpskog ministarstva finansija. Kina je takođe izgradila brzu železničku prugu, koja je otvorena u oktobru 2025. godine. Si je takođe dodelio Vučiću kinesku Orden prijateljstva tokom njegove posete u ponedeljak, kao znak njihovih bliskih veza", navela je ANSA.

Grčko-briselski portal IBNA (IBNA) ocenio je da Srbija pokušava da balansira između velikih sila.

"Poseta Aleksandra Vučića Kini potvrdila je napore Srbije da ojača svoju ulogu geopolitičkog i ekonomskog mosta između Istoka i Zapada. Beograd produbljuje saradnju sa Pekingom u infrastrukturi, tehnologiji i bezbednosti, a istovremeno drži otvorenom svoju evropsku perspektivu. Ovaj razvoj događaja jača regionalni značaj Srbije na Zapadnom Balkanu, ali i povećava strateške pritiske balansiranja sa kojima se suočava u odnosu na Evropsku uniju i druge velike sile", navela je IBNA.

Radio Slobodna Evropa (RFE/RL) pisao je o jačanju odnosa Srbije i Kine.

"Kina posetu predsednika Vučića vidi kao priliku za izgradnju čvrstog čeličnog prijateljstva, proširenje obostrano korisne saradnje, obogaćivanje kulturne razmene i multilateralne koordinacije", prenela je Slobodna Evropa.

Nemački Bild (Bild) posetu je pominjao u kontekstu kineskog uticaja u Evropi i odnosa Srbije sa Briselom.

"Vučić nastavlja bliske odnose sa Pekingom uprkos kritikama iz EU", naveo je Bild u osvrtu na posetu.

Špigel (Der Spiegel) je analizirao širenje kineskog ekonomskog uticaja na Balkanu.

"Srbija je jedan od najvažnijih kineskih partnera u Evropi", naveo je Špigel u tekstu o Pekingu i Balkanu.

Frankfurter algemajne cajtung (Frankfurter Allgemeine Zeitung) pisao je o Vučićevom balansiranju između Istoka i Zapada.

"Beograd ne želi da se odrekne kineske podrške", naveo je FAC.

Francuski Le Mond (Le Monde) posetu je predstavio kao deo šire kineske strategije u Evropi.

"Kina u Srbiji vidi ključnu tačku za sprovođenje svojih interesa na Balkanu", naveo je Le Mond.

Francuski Figaro (Le Figaro) je takođe analizirao Vučićevu spoljnu politiku i saradnju sa Pekingom.

"Srbija nastavlja da balansira između Brisela, Moskve i Pekinga", naveo je Figaro.

Ruski mediji hvale Vučićevu posetu Kini

Za razliku od zapadnih medija, ruski mediji su detaljno i u izrazito pozitivnom tonu izveštavali o poseti predsednika Vučića Kini, ističući jačanje bilateralnih odnosa, ekonomsku saradnju i strateško partnerstvo dve zemlje.

Sputnjik je ovu posetu opisao kao "veliki dan za Srbiju".

"Partnerstvo sa Kinom donelo je Srbiji neverovatne stvari", preneo je Sputnjik Vučićevu izjavu posle sastanka sa Si Đinpingom, uz objavu niza drugih tekstova u kojima je detaljno praćen tok posete i njeni politički i ekonomski efekti.

RT Balkan posebno je isticao "čelično prijateljstvo Srbije i Kine.

"Odnosi Srbije i Kine nikada nisu bili snažniji", preneo je RT Balkan, ističući četvoročasovni razgovor našeg predsednika sa Sijem Đipingom, uz opširno praćenje posete u više priloga i analiza.

RIA Novosti su posetu predstavile kao dokaz jačanja novog globalnog poretka, uz opširno izveštavanje o političkim porukama susreta i značaju saradnje Srbije i Kine.

"Srbija vodi nezavisnu politiku i jača saradnju sa Kinom", navela je RIA Novosti.

Ruska Gazeta (Rossiйskaя gazeta) pisala je o strateškom partnerstvu Moskve, Pekinga i Beograda.

"Srbija ostaje važan partner Kine u Evropi", navela je ruska Gazeta.

TAS (TASS) je naglasio političku dimenziju posete.

"Vučić i Si potvrdili su visok nivo saradnje Srbije i Kine", preneo je TAS.

Kineski mediji opširnim i pozitivnim izveštavanjem o poseti

Kineski mediji su najopširnije izveštavali o poseti predsednika Vučića Kini, stavljajući u fokus jačanje bilateralnih odnosa, nove investicije i strateško partnerstvo dve zemlje.

Saut Čajna Morning Post (South China Morning Post) naveo je da su Vučić i Si dogovorili novo jačanje odnosa.

"Kina i Srbija su se složile da prodube bezbednosnu i ekonomsku saradnju, a lideri dveju zemalja su pozdravili čelično prijateljstvo i strateške veze između svojih zemalja tokom državne posete predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Pekingu", naveo je list.

Global Tajms (Global Times) ocenio je da Srbija postaje jedan od najvažnijih kineskih partnera u Evropi.

"Saradnja Kine i Srbije primer je odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju", naveo je Global Tajms.

Čajna Dejli (China Daily) pisao je o ekonomskim rezultatima saradnje dve zemlje.

"Srbija je važna tačka inicijative Pojas i put", naveo je Čajna Dejli.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će poseta Aleksandra Vučića Kini "dati novi podsticaj odnosima dve zemlje".

I bliskoistočni mediji o poseti Vučića Kini

Mediji s Bliskog istoka takođe su izveštavali o poseti predsednika Vučića Kini, stavljajući u fokus ekonomsku i političku saradnju Beograda i Pekinga.

Al Džazira (Al Jazeera) je posetu predstavila kao deo šireg kineskog prodora u Evropu.

"Peking jača ekonomski i politički uticaj na Balkanu", navela je Al Džazira.

Turska Anadolija agensi (Anadolu Agency) pisala je o potpisanim sporazumima i saradnji u infrastrukturi.

"Srbija i Kina nastavljaju da produbljuju ekonomske odnose", navela je Anadolija agensi.

Mediji sa Dalekog istoka posetu su uglavnom predstavili kao primer sve većeg globalnog uticaja Kine i jačanja partnerstava van zapadnog bloka.

Medijska pažnja kao potvrda sve veće vidljivosti Srbije

Poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini pokazala je da u savremenoj međunarodnoj politici svaka država pre svega vodi računa o sopstvenim interesima, ali i da su ovakvi događaji gotovo uvek praćeni različitim globalnim reakcijama i tumačenjima. Iako su zapadni mediji Vučićevu posetu Kini uglavnom posmatrali kroz prizmu geopolitike i odnosa sa EU, ruski i kineski mediji su događaj predstavili kao potvrdu strateškog partnerstva i jačanja "čeličnog prijateljstva".

Uprkos različitim narativima, zajednički imenitelj izveštavanja je da je poseta privukla pažnju svih važnih medijskih centara - od Brisela i Berlina, preko Moskve, do Pekinga i Bliskog istoka. Niko je nije ignorisao, a svako ju je tumačio kroz sopstvenu političku i ekonomsku perspektivu.

U tom smislu, Vučićeva poseta Kini može se posmatrati kao primer aktivne i viševektorske spoljne politike Srbije, koja izaziva reakcije na više strana i istovremeno jača vidljivost zemlje u globalnim medijima. Bez obzira na različite ocene, jasno je da je reč o događaju koji je postao deo šire međunarodne diskusije o odnosu velikih sila i pozicioniranju malih i srednjih država u novom svetskom poretku.

