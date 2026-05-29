MILIJARDU EVRA INVESTICIJA, HUMANOIDNI ROBOTI, LETEĆI TAKSIJI: Šta sve Srbija dobija zahvaljujući istorijskoj poseti Vučića Kini

SAGLEDAVAJUĆI rezultate posete predsednika Aleksandra Vučića Kini, sagovornici "Novosti", Milenko Jovanov, Dejan Vuk Stanković i Žarko Mićin, ocenjuju da je reč o jednoj od najznačajnijih diplomatskih poseta Srbije poslednjih decenija i da dogovori postignuti u Pekingu predstavljaju snažan zamajac za ekonomski razvoj, tehnološki napredak i jačanje međunarodne pozicije Srbije.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov, istakao je ekonomski značaj posete predsednika Vučića Kini.

- O ekonomskom rezultatima posete predsednika Vučića Kini najbolje govori činjenica da su potpisani ugovori koji podrazumevaju milijadru evra investicija u Srbiji. To je ogromna suma novca i za mnogo veće zemlje od Srbije, i ovo je plod poštovanja koje predsednik Aleksandar Vučić uživa kod predsednika Kine. Pored toga što se radi o izuzetnim investicijama, važno je što je najavljen dolazak kompanija koje će u našu zemlju doneti nova znanja i tehnologije, a to nema cenu i potpuno će promeniti i imidž i poziciju Srbije - rekao je Jovanov.

Kina razume položaj Srbije

On je dodao da Kina razume političku poziciju Srbije.

- Kina je Srbiji korektan parner. Oni ne prihvataju secesiju KiM, ne nameću nam žig genocidnog naroda i uvek i na svakom mestu pokazuju svoje prijateljstvo našoj zemlji time što razumeju i podržavaju naše pozicije. Ne uslovljavaju nas, niti nam nameću bilo šta. Što se Zapada tiče, a to i predsednik rekao, nije valjda da će nama da zameraju ono što i sami rade?! Zaista je očigledno da daju sve od sebe da izgrade bolje pozicije za svoje zemlje u Kini, pa ne znam zašto bi nama zamerali ista nastojanja - upitao je Jovanov.

- Predsednik Vučić je i sam rekao da mu je ovo najvažnija poseta u životu i kada se pogleda sadržina onog što je dogovoreno, jasno je i zašto je tako. Načinjen je nezabeležen korak ka modernizaciji i napretku Srbije i u tom kontekstu ova poseta će biti temelj ubrzanog tehnološkog napretka i modernizacije naše zemlje - naglasio je Jovanov.

Posetu predsednika Srbije Kini prokomentarisao je za "Novosti" i ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković.

- Pored nedvosmislene potvrde jakih prijateljskih odnosa između Srbije i Kine, poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini donosi niz investicija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i veštačke inteligencije. S obzirom da je Kina jedna od zemalja koje predvode i diktiraju savremeni tehnološki razvoj, ove investicije ne znače samo transfer kapitala, već i transfer savremenih tehnologija i znanja - ukazao je Stanković.

Transfer znanja koji nema cenu

On je rekao da će ove investicije neminovno "podstaći bržu digitalnu transformaciju naše zemlje i uticati na veći ekonomski rast i konkurentnost".

- Takođe, one će obezbediti veće angažovanje naše naučne i obrazovne zajednice i transfer znanja koje je po meni nešto najvrednije što možemo da dobijemo. I sam sam nekoliko puta bio u Kini, posećivao njihove univerzitete i razvojne centre s ciljem da obezbedim najsavremenije alate i metode za učenje, da vidim koji su trendovi u razvoju obrazovanja i koje su to kompetencije koje će mladi ljudi morati da imaju za poslove budućnosti, kako bismo naše obrazovanje brzo i efikasno menjali - otkrio je ministar.

Stanković je dodao da poseta predsednika Vučića Kini ima i širi geopolitički značaj, imajući u vidu okolnosti na svetskom nivou.

- Ova poseta jača saradnju Srbije i Kine po međunarodno značajnim političkim pitanjima. Nakon nje i svih počasti koje su ukazane predsedniku Aleksandru Vučiću i Srbiji, nesumnjivo je da nas Kina smatra istinskim prijateljem i partnerom, a naš je interes da budemo deo kineske globalne inicijative u oblasti razvoja, bezbednosti, civilizacijske saradnje i globalnog upravljanja - poručio je Dejan Vuk Stanković.

Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, rekao je da deli stav mnogih političara i analitičara da je poseta predsednika Vučića Kini istorijska.

- Rekao bih prvenstveno da je u pitanju istorijska poseta predsednika Srbije Kini, koja je donela konkretne političke i ekonomske rezultate. Siguran sam da će oni značajno oblikovati budući razvoj naše zemlje. Nakon dodele Ordena prijateljstva, koji je predsedniku Aleksandru Vučiću lično uručio kineski predsednik Si Đinping, potvrđen je izuzetno visok nivo političkih odnosa Srbije i Kine - kazao je Mićin za "Novosti".

On je dodao da su "u fokusu predsednikove posete bili infrastruktura, nove tehnologije, veštačka inteligencija, robotika i industrijski razvoj".

- A najkonkretniji rezultat posete bili su novi investicioni sporazumi s kineskim kompanijama u vrednosti od čak 953 miliona evra. Oni će biti realizovani u više gradova Srbije, od Novog Sada, preko Zrenjanina i Šapca, do Niša... Ponosan sam što i Novi Sad stižu nove investicije kompanija "SHAC" i "BMTS Technology". Proširenje kapaciteta ovih kompanija u Novom Sadu podrazumeva nova radna mesta i jačanje privrednog potencijala našeg grada - precizirao je novosadski gradonačelnik.

On je ocenio da su sastanci u Kini "od velikog strateškog značaja za Srbiju i predstavljaju jasnu intenciju rukovodstva naše države da se u procesu proizvodnje maksimalno pređe na visoku tehnologiju".

- Tokom posete predsednika Kini, u vreme kad je i delegacija Grada Novog Sada boravila u toj prijateljskoj zemlji, organizovano je više od 20 sastanaka s kineskim privrednicima i investitorima, a siguran sam da će interesovanje kineskih kompanija za ulaganje u Srbiju dodatno porasti nakon odlikovanja predsednika Vučića - smatra Mićin.

Sagledavajući celokupnu posetu predsednika, Mićin je kazao da je posebno značajna saradnja u oblastima robotike i veštačke inteligencije.

- Srbija ne dobija samo nove fabrike, već i pristup znanju, obuci kadrova i modernim tehnološkim sistemima. I Novi Sad se može pohvaliti da ide u tom pravcu sa svojim neverovatnim rasadnikom znanja, budućim inženjerima Fakulteta tehničkih nauka, izgradnjom državnog DATA centra i novog Naučno-tehnološkog parka. Već smo videli dolaskom kineske kompanije "SHAC" u Novi Sad krajem prošle godine šta je poslednje slovo tehnologije, a radujemo se saradnji s kineskim kompanijama iz oblasti električnih vozila, pametne industrije, telekomunikacija... - naveo je naš sagovornik.

Žarko Mićin je rekao da "Srbija dobija investicije, infrastrukturni razvoj, nove fabrike, pristup modernim tehnologijama i političku podršku jedne od najmoćnijih svetskih sila".

- Kina je već među najvećim investitorima u Srbiji. Svedoci smo da dosadašnja saradnja Srbije i Kine prelazi i u sfere robotike, veštačke inteligencije i digitalne industrije - prokomentarisao je Mićin u razgovoru za "Novosti".

On je izneo stav da Srbija na čelu s predsednikom Vučićem vodi nezavisnu spoljnu politiku uvek štiteći nacionalne interese naše zemlje.

- Tokom poslednjih 14 godina stekli smo snažne partnere i pokazali da, iako smo mala zemlja, možemo da privučemo velike investicije iz raznih delova sveta. To je najveća zasluga predsednika Vučića, uključujući i bliske odnose sa Pekingom - podvukao je Mićin.

On je ponovio da je poseta predsednika Kini "bez sumnje jedna od najznačajnijih poseta našeg predsednika bilo kojoj zemlji".

- Razlog nije samo u visini investicija i broju potpisanih sporazuma, već i u činjenici da je saradnja Srbije i Kine podignuta na nivo strateškog partnerstva u oblastima koje će oblikovati ekonomiju budućnosti Srbije i regiona. Posebno bih to potkrepio činjenicom da je tokom ove posete presednik Vučić dobio Orden prijateljstva, što je istorijski čin i najdublji izraz poštovanja za našu zemlju. Zato sam još više ponosan što sam baš tokom njegove posete boravio u NR Kini, gde sam u Đinanu imao imao nastup na 8. Dijalogu lokalnih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, na kojem sam predstavio potencijale našeg grada. Naglasio sam da je Novi Sad otvoren za nove investicije u svim oblastima – od industrije i logistike, preko informacionih tehnologija i kreativnih industrija, do zelenih tehnologija i održivih rešenja. Da želimo da gradimo tri nova mosta, u čemu učestvuju kompanije iz Kine, a da moderna brza pruga doprinosi boljoj povezanosti našeg grada s regionom i Evropom. Razlog boravka novosadske delegacije u regiji Šandong, gradu Đinanu, pored ove konferencije, bio je i otvaranje Parka prijateljstva naša dva grada, na šta smo veoma ponosni. On se prostire na 750m2, to je, praktično, Novi Sad u malom i predstavlja trajan simbol naših dobrih odnosa. Pored toga, veoma se radujemo našem zajedničkom projektu, saradnji s kompanijom "Šandong haj spid" iz Đinana, koja će graditi pešačko-biciklistički most u Novom Sadu" - zaključio je Mićin.

