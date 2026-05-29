VUČIĆ SVRSTAN U RED NAJVEĆIH SVETSKIH LIDERA Analitičari: Orden prijateljstva dobijen od predsednika Kine je uspeh cele nacije

PETODNEVNA poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini je završena, a politički analitičari i sagovornici "Novosti", Nemanja Zavišić, Nina Kuburović i Andrej Mlakar, sumirali su rezultate posete, ocenivši da je reč o jednoj od najznačajnijih spoljnopolitičkih misija Srbije u poslednjih nekoliko decenija, koja ima snažan geopolitički značaj, imajući u vidu mesto koje Srbija sve više zauzima u odnosima velikih svetskih sila.

Potpredsednik skupštine AP Vojvodine, Nemanja Zavišić, rekao je da je poseta predsednika Vučića Kini "od istorijskog značaja za našu zemlju".

- Ona predstavlja krunu uspeha naše spoljne politike u poslednjoj deceniji. Sama činjenica da je kineski predsednik Si Điping ovog proleća imao samo tri bilateralna susreta i to s predsednicima SAD, Rusije i Srbije dovoljno govori o ugledu koji Srbija i Vučić uživaju u Kini. Orden koji je naš predsednik dobio od kineskog predsednika je uspeh cele nacije na koji svi treba da budemo izuzetno ponosni - izjavio je Zavišić za "Novosti".

Što se tiče konkretnih benefita ove posete za građane, Zavišić je istakao da je vrednost potpisanih sporazuma čak 953 miliona evra.

- Dakle, očekuje nas gotovo jedna milijarda evra kineskih investicija u različite grane naše industrije. To će doneti hiljade novih radnih mesta, nove tehnologije i rast BDP-a koji je osnova za povećanje plata i penzija. Kad je reč o novim tehnologijama, važno je istaći da će naša zemlja biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi humanoidne robote i to za manje od dva meseca. Fabrika će biti otvorena u Šapcu i plate u njoj biće značajno iznad prosečnih u tom delu Srbije. Takođe, svi koji posete EKSPO moći će da vide leteće taksije, što za nas predstavlja ogroman tehnološki iskorak. To pokazuje da snovi postaju stvarnost - rekao je Zavišić i dodao:

- U Sremskoj Mitrovici proizvodiće se do 5.000 električnih automobila godišnje, počev od 2026. godine, a brojni sporazumi postignuti su i oblasti namenske industrije čime će se vojno-tehnička saradnja naših zemalja podići na značajno viši nivo. Dogovorena je i saradnja u oblasti kulture i obrazovanja u cilju podsticanja razmene učenika i studenata, a time i dodatnog zbližavanja srpskog i kineskog naroda. Sve u svemu, ukupni rezultati ove posete zaista su impresivni i u periodu koji je pred nama građani će sigurno osetiti brojne koristi od nje - zaključio je Zavišić.

Politički analitičar Nina Kuburović kazala je da poseta predsednika Aleksandra Vučića NR Kini, "baš u ovom geopolitičkom trenutku, predstavlja veoma važan šahovski potez kad se govori o budućnosti, razvoju i napretku Srbije".

- Nakon posete američkog predsednika i predsednika Ruske Federacije Kini, naš predsednik je, ubrzo nakon njih, dočekan uz istorijsku dobrodošlicu. Ovakav redosled poseta pokazuje značaj i ulogu Srbije u periodu koji dolazi, jer mi odavno više nismo mala zemlja sa Balkana, već postajemo ekonomski gigant jugoistočne Evrope, koji će svojom ekonomskom i političkom snagom biti garant mira i stabilnosti na ovim prostorima - ocenila je Kuburović.

Ona je ukazala da se posle samo četiri dana predsednik Srbije vraća u zemlju sa milijardu evra investicija.

- Osim što je ostvario diplomatski uspeh, ove investicije pokazuju i ekonomski uspeh. One konkretno znače nova radna mesta, otvaranje fabrika i proizvodnih pogona i unapređenje vojno-tehničke saradnje, što će omogućiti bolje opremljenu vojsku, sposobnu da zaštiti državu i bude važan faktor odvraćanja. Upravo takva politika obezbeđuje mir, stabilnost i sigurnost za sve građane Srbije u kontinuitetu - istakla je naša sagovornica.

"Zamislite Srbiju za 10 godina"

Ona je kazala da je ova poseta istorijski je važna za budući razvoj Srbije.

- Vidite, ono što je parna mašina bila za industrijsku revoluciju, to su danas veštačka inteligencija i robotika za novu tehnološku revoluciju. I to su Kinezi odavno razumeli. Zato njihove kompanije za proizvodnju automobila, sa 2.000 radnika, za svega 48 sati, koliko traje proizvodni proces, proizvedu čak 1.500 automobila, što predstavlja maksimalnu produktivnost. Zamislite gde će Srbija biti za 10 godina, nakon što smo ostvarili tehničku saradnju s NR Kinom, gde ćemo kao jedina zemlja u Evropi proizvoditi humanoidne robote i gde će se naši inženjeri obučavati za rad s njihovim najsavremenijim tehnologijama - prokomentarisala je Kuburović.

Dodala je da je predsednik Vučić tokom četiri radna dana u Kini imao sastanke i razgovore sa čak 29 kompanija i da "mnogi državnici toliko ne urade ni za godinu dana koliko smo mi kao država uspeli da približimo ekonomiju, proizvodnju i industriju Srbije Narodnoj Republici Kini, na dobrobit svih građana Republike Srbije".

- Srbija dobija priključak za tehnološki razvoj, napredak i inovacije koje postoje u izuzetno malom broju država na svetu. To nam omogućava da budemo nosioci tehnološkog napretka civilizacije, uz NR Kinu, Ameriku, Rusiju i sve zemlje koje su shvatile značaj tehnološkog usavršavanja kad su u pitanju sve oblasti ekonomije, proizvodnje, industrije i vojske. Što se tiče potencijalnih rizika, znate, za razliku od mnogih drugih svetskih sila, pa i nekih zemalja koje ne pripadaju tom rangu na geopolitičkoj karti sveta, a koje su pokušavale da izvrše uticaj na našu zemlju u cilju kontrolisanja naših unutrašnjih, ali i spoljnopolitičkih poteza, NR Kina je poznata po tome da svoju spoljnu politiku vodi vrlo mudro i nezavisno, bez pokušaja da se meša u pitanja unutrašnje politike bilo koje zemlje s kojom sarađuje. Oni su po takvom delovanju poznati i u Savetu bezbednosti UN. Izuzetno je važno da poštujemo njihov teritorijalni integritet i politiku "jedne Kine", što je predsednik i naznačio. A isto takvo poštovanje i podršku našem suverenitetu kad je u pitanju Kosovo i Metohija možemo očekivati i od njih. Dakle, važno nam je da uz sebe imamo ovakve prijatelje, koji su konkretnim potezima dokazali "čelično prijateljstvo" - obrazložila je Kuburović.

Ona se dotakla i Zapada, EU i regiona.

- Srbija je poslala snažnu poruku čitavom svetu da smo zemlja koja želi dobre odnose sa svima. Spremni smo da razvijamo sve komponente naše zemlje - ekonomiju, privredu, vojsku... Našu spoljnu politiku vodimo tako da želimo mir i stabilnost u regionu, ali i u čitavoj međunarodnoj zajednici. Dok neke zemlje iz regiona, koje nam ne žele dobro, stalno pokušavaju da izazovu nemire na Balkanu, optužujući Srbiju za izmišljene stvari, Srbija svoju ekonomiju razvija tako da može biti faktor stabilnosti i ekonomskog razvoja čitavog regiona. To znači konkretnu pomoć i našim komšijama, a sve zemlje koje budu želele da sarađuju a nama mogu imati konkretne rezultate u vidu razvoja. Nakon posete NR Kini, naš predsednik, na molbu gospođe Ursule fon der Lajen, odlazi u Crnu Goru, što samo pokazuje da vodimo odgovornu spoljnu politiku i da smo zemlja koja je u svakom trenutku spremna na dijalog. Sa svima. Zato nas toliko cene i poštuju sve svetske sile - objasnila je Kuburović.

Najvažnija poseta do sada

Na kraju je podvukla da je ovo bila jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih poseta Vučića u poslednjih nekoliko godina.

- Lično mislim da je poseta NR Kini bila jedna od najvažnijih u dosadašnjoj velikoj karijeri našeg predsednika. Kažem "dosadašnjoj", jer bi svaki patriota voleo da ovakvih poseta, iako ih je izuzetno teško organizovati i realizovati, bude još više. Ova poseta pokazala se kao veoma značajna i za sve građane Srbije, jer će sve ono što je potpisano tokom posete, kao i razgovori koje je naša delegacija obavila sa investitorima, doneti Srbiji milijardu evra investicija. Takođe, otvaraju se prilike za usavršavanje kadrova, razvoj tehnologija i proizvodnju humanoidnih robota. Sve to će Srbiji dodatno povećati privredni rast i ekonomsku moć, ali i doprineti političkoj stabilnosti, koja nam je od izuzetnog značaja - nedvosmislena je Kuburović.

Posetu presednika Srbije, Aleksandra Vučića, Kini pohvalio je i vojni analitičar Andrej Mlakar.

- Ova poseta će imati ogorman značaj za Srbiju. Prvo istorijski, jer u protekle četiri decenije nije realizovana poseta koja ima ovako veliki značaj. A onda i ekonomski i finansijski, jer kretanje Srbije prema digitalizaciji, robotizaciji i podizanju tehničkog nivoa zemlje još više će podići ekonomski kredibilitet zemlje - kazao je Mlakar za "Novosti".

Što se tiče sastanka s kineskim industrijskim i vojnim kompanijama, Mlakar je mišljenja da je to nastavak dugotrajne saradnje Srbije i Kine.

Vojska Srbije napravila "kvantni skok"

- Vojska Srbije koristi složene borbene sisteme kupljene u Kini i u saradnji s Kinezima usavršili smo neke svoje borbene sisteme, poput bespilotne letelice Pegaz. PVO sistemi kupljeni u Kini napravili su kvantni skok, i to mnogo više nego što je bilo prethodnih 30 godina. Sad smo sposobni da odvratimo svaki napad i pokrijemo kako velike, tako i ekstremno male visine. Tu je i nabavka artiljerijskih projektila visoke prceiznosti s kojima naše haubice postaju još ubitačnije. Okruženje koje je neprijateljsko prema nama, Evropska unija i pojedinci u SAD ne gledaju nimalo blagonaklono na ovu posetu Vučića Kini, posebno ne na nabavku vojne opreme i vojnotehničku saradnju, jer oni sebe vide kao lidere na ovom tržištu. Aerobalističke rakete CM-400 koje je Srbija nabavila od Kine već su u Zagrebu izazvale histeriju koja traje već punih mesec dana - poručio je Mlakar.

On je naveo da je Srbija ovom posetom poslala signal Evropskoj uniji da mi kao suverena i samostalna država sa legitimno izabranom vlašću imamo "apsolutno pravo da sarađiujemo sa NR Kinom u svim smerovima".

- Kina nikada nije imala politiku ucene, diktata, pretnji silom i sankcijama kao što je to radila EU. Kina je ostala naš čvrst saveznik uz Rusiju, garant teritorijalne celovitosti Srbije i iskren i odan prijatelj i saradnik naše zemlje po svim pitanjima. EU je prema nama neprijateljska, ucenjuje nas, vrši pritisak, nameće nam diktate, preti silom - predočio je Mlakar za naš portal.

Naše nebo nikad sigurnije

Kad je u pitanju susret predsednika Srbije s kineskim vazduhoplovinim komapnijama, Mlakar ga smatra veoma značajnim.

- Kina je država koja već testira avione šeste gerneracije, koja je napravila revoluciju u svemirskom i vazdušnom programu, koja ima domaću borbenu školsku avijaciju, čiji su avioni pokazali visoku preciznost i ubitačnost. Saradnja s kineskim vazduhoplovnim kompanijama znači jačanje naše vojne avijacije, a sve zahvaljujući predsedniku Vučiću koji je na tome radio od 2012. godine. On je napravio respketibilno vazduhoplovstvo koje je od preživljavanja i socijalnog slučaja, kakvo je bilo od 2000. do 2012. godine, krenulo u fazu obnove. Naše nebo nikada nije bilo sigurnije - ponosan je Mlakar.

On je, međutim, istakao našu vojnu neutralnost.

- Kina ne pripada nijednom vojnom paktu, vodi suverenističku i neutralnu politiku, a ovim smerom ide i Srbija. Mi smo u saradnji sa Kinom stvorili jaku armiju koja je bila tehničko-tehnološki zaostala, a sad smo uveli mrežnocentrično ratovanje, digitalizaciju i veštačku inteligenciju. Ojačali smo naše odbrambene kapacitete i pripremamo vojsku za period robotizacije. U pogledu visokih tehnologija Vojska Srbije je napravila značajne iskorake. Veštačka inteligencija postaje svakodnevica, sajber bezebdnost postaje ključna, jer nam je potrebna veća aktivnost i jačanje zaštite stanovništa i podataka, s obzirom na pretnje kojima je Srbija izložena, posebvno poslednje dve godine - rekao je Mlakar.

Uprkos izazovima, Beograd i Srbija bezbedni

On je napomenuo da Srbija s kineskim kompanijama već dugo radi na pitanjima bezebdnosti - od nadzornih kamera "koje su smanjile stopu klriminala i nasilja i stvorile od Beograda najbezbedniji grad u Evropi, dok to nije ni Brisle ni Hamburg ni Pariz ni Berlin".

- Saradnja s kineskim kompanijama omogućila je da Beograd, bezobzira na izazove, bude potpuno betzbedan grad. Sajber pretnja je postala nešto što je svakodnevica, a ono što mi moramo da radimo jeste nastavak školovanja kadra sposobnog da prati i koristi ovu tehnologiju - kazao je vojni analitičar.

Na kraju, Mlakar je podsetio da su lideri iz EU i Brisela kada su išli u Peking autobusom doveženi do predsedničke palate Sija Đipinga, za razliku od svetskih lidera, Donalda Trampa, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića.

- Zato je ovo najvažnija poseta ikada. Predsednik Aleksandar Vučić imao je tretman velikog državnika, praćen svim državnim i vojnim počastima, čime je svrstan u red najvećih svetskih lidera - poručio je Mlakar.

