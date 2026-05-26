"VUČIĆEVA POSETA DUŽA OD TRAMPOVE I PUTINOVE": Evo šta susreti predsednika Srbije i Kine donose našoj zemlji

POSETA predsednika Aleksandra Vučića Kini i njegov susret sa kineskim predsednikom Si Đipingom mnogi su ocenili kao izuzetno značajne za budući razvoj Srbije.

Evo šta su o tome rekli naši sagovornici, Dejan Miletić, Ljubomir Đurić i Aleksa Grubešić.

Ekonomista, prof. Dejan Miletić, smatra da Srbiju i Kinu povezuje snažno i višegodišnje prijateljstvo.

- Poseta predsednika Vučića i delegacije Republike Srbije Kini predstavlja nadogradnju "čeličnog prijateljstva" koje je preraslo i izraslo u "prijateljstvo sa zajedničkom budućnošću", kako Kinezi to vole da formulišu. Poseta je i simbolički i sadržajno koncipirana da pokaže kako Kina vidi međunarodne odnose i saradnju na globalnom nivou. A to znači da Narodna republika Kina veoma uvažava Srbiju, odnosno našu kredibilnu i iskrenu saradnju, dokazanu kroz vreme, više nego onu koju ima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom zajedno, iako se radi o ključnim državama savremenog sveta. Dužina posete naše delegacije, kao i vreme privatnog razgovora dva predsednika, Srbije i Kine, nedvosmislena su poruka svima koji žele da razumeju budućnost koju Srbiji donosi NR Kina - ocenio je Miletić za "Novosti".

Analitičar Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku izjavio je da susret Aleksandra Vučića i Si Đipinga predstavlja nastavak razvoja strateškog partnerstva između Srbije i Kine, koje je u prethodnom periodu dobilo snažan politički i ekonomski zamah.

- Susret dva predsednika predstavlja nastavak razvoja strateškog partnerstva između Srbije i Kine, koje je u prethodnom periodu dobilo snažan politički i ekonomski zamah. Razgovori su bili usmereni na nastavak i proširenje saradnje u oblasti infrastrukture, energetike, industrije, trgovine i investicija, kao i na nove projekte koji doprinose modernizaciji i razvoju Srbije. Ovaj susret ima i širi politički značaj, jer potvrđuje stabilnost i predvidljivost odnosa, kao i spremnost obe strane da nastave saradnju u okviru postojećih strateških okvira, kao što je, na primer, inicijativa "Pojas i put". Očekuje se da će razgovori Vučića i Đipinga rezultirati daljim konkretnim dogovorima i projektima koji će dodatno učvrstiti postojeće partnerstvo Srbije i NR Kine, i otvoriti prostor za nove oblike saradnje u narednom periodu - kazao je Đurić.

Niko ne voli poslušnike, već one sa stavom i karakterom

Analitičar Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da je dodela Ordena prijateljstva predsedniku Srbije izraz poverenja i poštovanja.

- Vidimo da je danas predsednik Narodne republike Kine, Si Điping, predsedniku Vučiću dodelio najviše odlikovanje koje se dodeljuje stranim državljanima u Kini. To je svakako odraz posebnog poštovanja i "čeličnog prijateljstva" koje se neguje između Kine i Srbije, a za koje naročite zasluge nose upravo dva predsednika, ali i konstantna inicijativa predsednika Vučića za saradnjom sa najvećom svetskom silom u usponu. Vidimo da ova poseta dolazi nakon dve velike posete Kini koje su imali američki i ruski predsednik, Donald Tramp i Vladimir Putin, i da je ova Vučićeva poseta čak i duža od njihove, što govori o neverovatnom značaju Srbije kao jedne male države za silu kakva je Kina. Dakle, taj značaj je potpuno disproporcionalan veličini naše zemlje i važnosti Srbije u međunarodnim odnosima sa veličinom Kine - rekao je Grubešić za "Novosti".

On je naglasio da to govori da je značaj Srbije u međunarodnim odnosima suštinski veći nego što to deluje u odnosu na veličinu naše države i da zasluge za to svakako ima "spoljna, multivektorska politika" Aleksandra Vučića.

- Nesumnjivo je da će ova poseta doneti velike bilateralne, ekonomske, privredne i svake druge prednosti i saradnju između dve države, a pre svega značaj za sve naše građane - kazao je Grubešić.

Grubešić je dodao da takav odnos nije došao sam od sebe, da to nije nešto što je dato, već da je to posledica nečega na čemu se dugo radilo.

- U tom smislu se pokazuje da kada vodite nezavisnu i suverenu politiku, to veliki lideri i ljudi cene. Niko ne voli poslušnike, već one koji imaju svoj stav, karakter, plan i program i viziju - to se ceni u svetskim okvirima. Srbija je jedna od retkih zemalja Evrope koja sa Kinom sarađuje i privredno, i kuluturno, i politički, i na razne druge načine. I Kina nas gleda kao jednu odskočnu dasku svog uticaja u Evropi. Mi smo jedna od retkih evropskih država, ako ne i jedina, koja ima najbolje i najistaknutije odnose sa Kinom - rekao je Grubešić.

Naš sagovornik je zaključio da pored ekonomskog Kina ima i bezbednosni i vojni uticaj na ovim prostorima.

- Ne zaboravite da je Kina snadbevala Srbiju potrebnim naoružanjem i prodavala nam izvesne kontigente oružja, i PVO sisteme i druge vidove naoružanja. Svakako da Kina pokazuje interes i na tom bezbednosnom planu, ali nikada nemojmo smetnuti sa uma i njen politički uticaj ovde kroz njihovu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije u pogledu Kosova i Metohije. Kina nam pruža bezrezervnu podršku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, baš kao i Ruska federacija. Dakle, Kina poštuje našu spoljnopolitičku opredeljenost, bez obzira na naše evrointegracije. Ali i mi, sa druge strane, podržavamo ideju "jedne Kine", odnosno teritorijalni integritet Kine u pogledu jedinstva sa Tajvanom. Mi sa Kinom nemamo nikakve političke sporove - rekao je Grubešić.

