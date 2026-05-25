"NA SVIM KINESKIM TELEVIZIJAMA PRIKAZANO JE KOLO NA KINESKOM ZIDU" Vučić odgovorio na napade blokaderskih političara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, ističe da je ponosan što je na svim kineskim televizijama prikazano kolo na Kineskom zidu, a potom je odgovorio na napade blokaderskih političara, koji su to nazvali propagandom.

- Naravno da ih je država dovela, tražili su nekoga ko će predstavljati našu tradiciju. Ne, doveo ih je kralj Čarls. Kakvih mi budala u državi imamo, kao da je centrala za ludake tamo, bar što se političara tiče.

Besplatno nam ljudi dali promociju, znate li šta je to za našu zemlju. Pričaju o propagandi. Da sam hteo propagandu, samo bih raščlanio njihovu propagandu. Svaki dan pričaju da pobeđuju, oni koji pobeđuju ne govore svaki dan o tome - kazao je predsednik.

