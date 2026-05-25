"NJIHOVA ŽRTVA JE TEMELJ SNAGE JEDNE VELIKE ZEMLJE" Vučić položio venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu (FOTO/VIDEO))

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu u Pekingu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Sa dubokim poštovanjem odao sam počast svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu i napredak Kine. Njihova žrtva nije bila samo deo istorije, već temelj snage jedne velike zemlje koja je kroz mnoga iskušenja umela da sačuva svoj identitet, ponos i veru u napredak", navedeno je u opisu fotografija na zvaničnom Instagram profilu predsednika Srbije.

Predsednika Vučića i delegaciju Srbije dočekali su Liu Džungfan, potpredsednik Pekinškog opštinskog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije, Lijang Feng zamenik komandanta Pekinškog garnizona, Cai Vei pomoćnik ministra spoljnih poslova Narodne Republike Kine i ambasador Kine u Beogradu Li Ming.

Spomenik narodnim herojima je podignut kao nacionalni spomenik Kine posvećen mučenicima revolucija i borbi tokom 19. i 20. veka. Nalazi se u južnom delu trga Tjenanmen u Pekingu, ispred Mauzoleja Mao Cedunga.

Prethodno danas, predsednik Vučić sastao se sa Li Đijangom, premijerom Narodne Republike Kine i članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta KPK u Velikom domu naroda u Pekingu.

Sastanku su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Kasnije, Vučić će se sastati sa Vang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Tokom dana očekuje ga susret sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, a održaće se i zasebni sastanak u širem formatu, kojem će prisustvovati i članovi Vlade Srbije, koji su deo delegacije.

Predsednik Vučić izjavio je da je poseta Kini od velike važnosti i da se nada da će biti potpisano više od 30 sporazuma i dogovora.

Sve detalje posete predsednika Aleksandra Vučića Kini pratite u našem blogu UŽIVO