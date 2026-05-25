PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je drugi dan posete Kini gde boravi od 24. do 28. maja, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Sastanak dvojice predsednika

Posle sastanka u širem formatu, usledio je sastanak predsednika Vučića i predsednika Sija.

Sastanak u širem formatu počeo je obraćanjem dvojice predsednika. Sastanku prisustvuju ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

- Što svet postaje turbulentniji, to bi naša saradnja trebalo da se ojača. Vaša poseta će biti prekretnica u našim odnosima i dovešće do novih visina - poruka je koju je Si Điping uputio predsedniku Aleksandru Vučiću na samom početku sastanka.

Vučić se na početku zahvalio dragom prijatelju.

- Poštovani gospodine predsedniće Si, dragi prijatelju, veoma sam srećan što sam zajedno sa delegacijom danas u Pekingu. Hvala vam na veličanstvenom dočeku, hvala vam na neverovatnom poštovanju koje ste pokazali prema Srbiji, hvala u ime svih naših građana. Mi nismo brojčano veliki narod, ali smo pnosit i narod dostojanstvenih ljudi koji uvek štitio svoju slobodu, čuvao svoju nezavisnost i suverenitet. Ponosan sam na činjenicu da mogu građane Srbije danas da predstavljam ovde: Hvala vam predsedniče Si, što već 10 godina, od kada smo oformili strateško prijateljstvo smo postigli velike i značajne rezultate. Želim da vas obavestim da od vaše prve posete Srbiji, 2016. godine, i vaše istorijske posete 2024. godine, Srbija je ozbiljno napredovala, hvala vam na tome što kineske kompanije daju puni doprinos tome. Beskrajno vam hvala što sa nama učestvujete u izgradnji Srbije, što zajednički gradimo Ekspo. Hvala vam što ste pomagali Srbiji u teškim trenucima, što ste pokazali da je moguće biti prijatelj u teškim momentima kada smo bili napadani i u UN i u svim drugim forumima i institucijama. Kod nas odanost i poštovanje onoga što je neko uradio za nas traje duže. Zato nikada nećemo zaboraviti vašu podršku i pomoć i tokom Kovida, ali i naših političkih borbi, i po pitanju KiM, ali i po pitanju optužbi na račun Srbije od strane nekih drugih, koje su za nas bile veoma teške, a vi ste nam pomagači. Naša saradnja raste iz dana u dan. Verujem posle današnjih razgovora da će biti još veća. Beskrajno vam hvala što ste mi učinili čast da budete gost Beograda 2024. godine i beskrajno vam hvala za prvu zvaničnu državnu posetu Kini. Neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Kine - kazao je predsednik.

Si dočekao Vučića uz najviše počasti

Predsednik Vučić stigao je u Veliki dom naroda u Pekingu, gde ga je dočekao predsednik Si Đinping.

Za predsednika Vučića priređena je svečana ceremonija dočeka, uz crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje himni Srbije i Kine.

Mališani nose zastave i cveće: Poseban doček za predsednika Vučića

U Velikom domu naroda okupili su se i mališani, koji su pozdravili dolazak srpskog predsednika.

Dečica u rukama nose zastave Srbije i Kine.

Poslednje pripreme pred istorijski susret

U Velikom dom naroda u toku su poslednje pripreme pred susret dvojice lidera.

Obraćanje Vučića nakon sastanka sa Li Ćangom i Vang Huningom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na konferenciji za medije nakon sastanka sa premijerom Kine Li Ćangom i predsednikom Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom.

- Danas smo imali veoma važne razgovore sa kineskim premijerom Li Ćangom i sa Vang Huningom, to je jedan od najvažnijih ljudi, nazivaju ga neretko kineski Kisindžer. Čovek koji je uvek učestvovao u stvaranju kineske spoljne politike, oblokovanju kineske ideologije, sa njim sam se sastajao 2019. i 2023. godine i uvek mnogo toga naučio. Takođe sam i danas zapisivao sve što mi je on govorio, a sastanak sa premijero Li Ćangom je bio od izuzetnog značaja. Sastanak je bio podeljen na pet oblasti. Prva oblast je primena Ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Već 2025. godine imali smo 20 odsto veći izvoz u Kinu nego 2024. godine. U prva četiri meseca 2026. godine imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine. To su i dalje nedovoljni brojevi, dakle imamo prostora koji možemo da iskoristimo. Potrebna je sa naše strane veća aktivnost i razumevanje, i bez obzira na daljinu i udaljenost veća posvećenost u razgovoru sa kineskim kompanijama - rekao je on.

Vučić je izuzetan državnik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se Vang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije.

Na samom početku sastanka Van Huning je izrazio zadovoljstvo što se opet sreo sa Vučićem.

- Vi ste izuzetan državnik u Vašoj zemlji. Izuzetna mi je čas da se opet srećemo - rekao je Van Huning i dodao da zbog prijateljstva Vučića i kineskog predsednika Si Đipinga čelično prijateljstvo postaje još jače.

- Naše čelično prijateljstvo pušta sve čvršće korene među našim narodima.

Predsednik Vučić nakon sastanka napisao je na Instagramu:

- Za mene je velika čast što sam imao priliku da po treći put razgovaram sa Vang Huningom, jednim od najboljih poznavalaca globalnih prilika, od koga sam tokom naših susreta 2019. i 2023. godine mnogo naučio o razumevanju međunarodnih odnosa i sagledavanju budućih tokova u svetu. Razmenili smo stavove o najvažnijim pitanjima saradnje Srbije i Kine, daljem unapređenju naših odnosa, kao i o inicijativama koje imaju veliki značaj za budućnost naše zemlje i nastavak njenog ekonomskog napretka.

Susreti sa ljudima koji imaju tako značajnu ulogu u političkom i strateškom oblikovanju Kine poput uvaženog sagovornika Vang Huninga, predstavljaju za Srbiju veliko priznanje i potvrdu poverenja koje smo godinama strpljivo gradili.

Uveren sam da će snažno prijateljstvo Srbije i Kine nastaviti da se razvija i da ćemo zajedničkim zalaganjem nastaviti da gradimo odnose koji donose sigurnost, prosperitet i stabilnu budućnost našim narodima.

Vučić položio venac na Tjenanmenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu uz intoniranje himne Srbije.

- Sa dubokim poštovanjem odao sam počast svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu i napredak Kine. Njihova žrtva nije bila samo deo istorije, već temelj snage jedne velike zemlje koja je kroz mnoga iskušenja umela da sačuva svoj identitet, ponos i veru u napredak.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na ceremoniji polaganja venca na Spomenik narodnim herojima u Pekingu - napisao je Vučić nakon polaganja venca.

Vučić sa premijerom Kine

U Velikom Domu naroda u Pekingu, predsesnik Vučić sastao u Kini sa Li Ćijangom, članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i premijerom Državnog saveta NR Kine.

Na samom početku sastanka premijer Kine poželeo je dobrodošlicu predsedniku Vučiću rečima: "Dobro došli dragi prijatelju". On je istakao da će se saradnja Kine i Srbije nastaviti.

Nakon ovog sastanka predsednik Vučić postavio je post na Instagramu:

- Izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom NR Kine Li Điangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Ponovio sam da je za našu zemlju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu našem ekonomskom razvoju kroz ulaganja, infrastrukturu i nove tehnologije. Upravo je ta saradnja vratila život mnogim fabrikama, rudnicima, putevima i prugama i donela novu veru i sigurnost brojnim građanima. Zato smatram da je ovo istorijska poseta i da će ovi razgovori biti od najvećeg značaja za našu zemlju, narod i nacionalne interese.

Posebnu zahvalnost izrazio sam predsedniku Si Đinpingu na ličnom zalaganju, iskrenom odnosu prema našoj zemlji i podršci koju pruža u najvažnijim trenucima za naš narod i državu. Zahvaljujući njegovoj viziji i međusobnom poverenju koje smo izgradili, odnosi dve zemlje dostigli su istorijski najviši nivo.

Naglasio sam da snažno podržavamo politiku jedne Kine, dok inicijativu „Pojas i put” vidimo kao dragocen doprinos povezivanju država, ravnomernijem razvoju i očuvanju globalne stabilnosti. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo još snažnije političke, ekonomske i kulturne veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenom razumevanju naših naroda.

Podsetimo, šef naše države boravi u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Prvog dana posete Vučić je posetio Kineski zid gde je upriličena svečanost na kojoj je Nacionalni ansambal Kolo izveo niz srpskih igara.

Danas predsednika Vučića očekuje i najvažniji sastanak odnosno susret sa predsednikom Sijem.

