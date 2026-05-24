"JESTE ZAKUCALO SRCE MALO JAČE!" Vučić nakon gledanja srpskog kola na Kineskom zidu - Kako da se ne osećate ponosno! (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima nakon što je na Kineskom zidu gledao nastup srpskog Nacionalnog ansambla "Kolo".
- Ja ne umem ni da igram ni da pevam, ali su ovi naši mladi ljudi bili divni i na fantastičlan način predstavili Srbiju. Iza Kineski zid, kineska zastava, onakva priroda... Kako da se ne osećate ponosno. Ja sam srećan što se baš igralo kolo, igrao ga je Ansamb "Kolo". Ponosan što su oni to tako odigrali, video sam da su se zadihali i umorili kada smo im prišli na kraju, dali su sve od sebe i hvala im na tome. Mi se ponosimo svojom istorijom i tradicijom, baš kao što se naši kineski prijatelji ponose svojom. Jeste zakucalo srce malo jače - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome kako se osećao u ovom moćnom momentu, kada je na Kineskom zidu gledao kako se igra srpsko kolo.
