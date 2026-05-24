Politika

"JESTE ZAKUCALO SRCE MALO JAČE!" Vučić nakon gledanja srpskog kola na Kineskom zidu - Kako da se ne osećate ponosno! (VIDEO)

В.Н.

24. 05. 2026. u 12:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima nakon što je na Kineskom zidu gledao nastup srpskog Nacionalnog ansambla "Kolo".

ЈЕСТЕ ЗАКУЦАЛО СРЦЕ МАЛО ЈАЧЕ! Вучић након гледања српског кола на Кинеском зиду - Како да се не осећате поносно! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Ja ne umem ni da igram ni da pevam, ali su ovi naši mladi ljudi bili divni i na fantastičlan način predstavili Srbiju. Iza Kineski zid, kineska zastava, onakva priroda... Kako da se ne osećate ponosno. Ja sam srećan što se baš igralo kolo, igrao ga je Ansamb "Kolo". Ponosan što su oni to tako odigrali, video sam da su se zadihali i umorili kada smo im prišli na kraju, dali su sve od sebe i hvala im na tome. Mi se ponosimo svojom istorijom i tradicijom, baš kao što se naši kineski prijatelji ponose svojom. Jeste zakucalo srce malo jače - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome kako se osećao u ovom moćnom momentu, kada je na Kineskom zidu gledao kako se igra srpsko kolo. 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO PIĆE SVI PIJU, A OVO NISU ZNALI: Pola veka prirodne snage iz Bujanovca koja je osvojila region

OVO PIĆE SVI PIJU, A OVO NISU ZNALI: Pola veka prirodne snage iz Bujanovca koja je osvojila region